綠嗆財劃法對台中不公 藍：每4年多一條捷運不好嗎？

台中市議會今完成明年度總預算案三讀，中市明年度總預算規模達2905億，政黨協商後同意由市府自刪5.9億元。部分藍綠與無黨籍議員反對統刪，認為沒有實質監督；另民進黨議員認為財劃法修正，台中人虧大了，不公平，國民黨回應以後每4年多一條捷運不好嗎？

無黨議員吳佩芸反對預算統刪，她說雖應尊重黨團協商，但統刪由市府自行調整，議員無法實質監督。尤其她未參加政黨，無法其他議員充分表達，這不是健康的議事。另決議當中提到「預算調整項目不可刪減建設及社會福利項目」，總預算不是一句話就能夠完整概括的，教育、環保也很重要，議員應拿回預算權。

國民黨議員劉士州說，關於二讀會表達意見，他呼應吳佩芸。他表示，二讀會時，他的手舉到快斷了，但國民黨議長陳清照只點名民進黨議員發言；另應開放讓大家討論，有爭執才政黨協商，否則黨團僅告知刪了5.9億，但具體內容什麼都不知道，他說自己不是政黨代表，但要爭取有預算發言權。議長張清照說，他對議員均一視同仁，點名發言並未偏袒任何一方。

立法院通過財劃法修正案，民進黨議員群起砲轟國民黨台中立委失職，為台中人抱不平。議員陳俞融、陳淑華都表示，立法院通過財劃法，雖然中央釋出更多財源給地方，但台中市分配結果卻令人錯愕。對台中十分不公平，也要求市長盧秀燕表態。陳淑華指出，初估台中市分配到262億餘元，增幅在六都中列第四位，人均分配稅款僅僅2.47萬元是六都倒數第二，整個財劃法修正後台中市所分配的稅款算是較低的，對台中市不公平。

陳俞融質疑，此次修法過程荒腔走板，更缺乏充分民主討論，且修法若不能反映城市人口數量與實際財政需求，就無法有效縮小城鄉差距，也難以實現均衡發展的目標，代表此次財劃法修正，根本沒有增加資源分配的正當性。陳俞融大聲要求盧秀燕表態，統籌分配款攸關市民權益，市長有必要說清楚。

江肇國、黃守達、林德宇則要求台中市議會作成決議，表達地方的訴求，要求立法院重新修法，另市府也應說明，針對重大交通進度是否延遲？儘管增加財源，但分配結構獨厚雙北，台中持續被邊緣化。