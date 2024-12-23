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遭批惡修財劃法 柯志恩辦公室：何不提民進黨版

中央社／ 高雄23日電

多名民進黨高雄市議員今天批財劃法修法不公，且不滿國民黨立委柯志恩支持此法案。對此，柯志恩辦公室回應表示，這些議員應問自己同黨立委為何不提民進黨版的法案。

立法院三讀通過「財政收支劃分法」修正案，民進黨高雄市議員簡煥宗、邱俊憲、何權峰、湯詠瑜、黃彥毓、黃文志、郭建盟等人今天開記者會，譴責此次修法的不公，並對柯志恩支持此法案表達強烈不滿。

湯詠瑜指出，新修法採「人口指標」為分配權數最高項目，導致資源過度集中人口稠密的雙北地區；高雄市最有利的「土地面積指標」卻從20%削減至10%，使高雄市面臨基礎建設、社福支出經費縮減的窘境。

黃文志表示，此次修法刻意壓低對高雄有利的指標，將導致高雄在統籌分配款的分配中遭受嚴重損害。黃彥毓、邱俊憲批柯志恩支持惡修財劃法，無視民意、只聽黨意，是背叛高雄的行為。

柯志恩辦公室表示，民進黨高雄市議員針對此次財劃法修法，稱剝奪高雄市民權益，忽視國民黨推動修法通過後，可幫高雄增加新台幣245億元財源，如果財劃法沒有通過，高雄現在一毛錢都拿不到。

柯志恩辦公室指出，這些民進黨議員應該去反問自己同黨的立委們，為什麼提不出一個比國民黨更好，比國民黨更照顧高雄的版本。

國民黨高雄市黨部發言人張永杰說，民進黨議員應該回去要求民進黨提出優於國民黨的版本，並理性討論、為高雄爭取最大的福祉，不是整天造謠生事、胡亂抹黑，又提不出解決方案。

財劃法

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