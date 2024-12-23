控藍修財劃法是政治綁樁 民進黨團舉一指標：助長炒房

國民黨立院團強勢主導「財政收支劃分法」三讀修正，未來中央政府每年將減少經常性收入3752億元。民進黨立院團質疑藍營為選舉政治綁樁，削弱中央財源，衝擊國家防災、公共建設及財政彈性，全民遭殃，且藍白提出「依財產稅成長率分數」做分配指標，難道國民黨鼓勵炒地皮？

民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨為一黨之私惡修財劃法，只為選舉綁樁，修法後將重北輕南，極度不正義。她列舉，將來無論是防災治水、防洪防災、國土保育、森林永續，這些經欸都沒有了，將全民遭殃。

蔡易餘提及，新法的統籌分配款指標，其中一項是依財產稅的分數進行評估，這部分佔了10％，包含地價稅、土地稅、房屋稅、土地增值稅等，他直呼「太可怕了！縣市越會炒房炒地皮，拿到這10%的分數更多」，當年輕人已經無法承受高房價時，這樣的指標合理嗎？

「我們不會就這樣算了。」吳思瑤說，財劃法掏空中央財源，壓縮中央未來彈性協助地方的空間，民進黨團會持續透過論述、民意讓國民黨知道，這些人終將受到民意反撲；蔡易餘也說，以後會陸續將分配指標上，對於偏鄉、農業縣、南北不均衡，將一一提出來檢討。