快訊

騎士超車倒地被公車輾斃…奪命瞬間曝 肇事司機未致歉：我們是遭波及

颱風「帕布」生成！ 最新路徑、對台影響曝光

控藍修財劃法是政治綁樁 民進黨團舉一指標：助長炒房

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團上午舉行記者會，批評國民黨所提之財劃法修法，讓全民遭殃，尤其對南部縣市不公平，幹事長吳思瑤（左）、書記長蔡易餘（右）出席。記者曾原信／攝影
民進黨立法院黨團上午舉行記者會，批評國民黨所提之財劃法修法，讓全民遭殃，尤其對南部縣市不公平，幹事長吳思瑤（左）、書記長蔡易餘（右）出席。記者曾原信／攝影

國民黨立院團強勢主導「財政收支劃分法」三讀修正，未來中央政府每年將減少經常性收入3752億元。民進黨立院團質疑藍營為選舉政治綁樁，削弱中央財源，衝擊國家防災、公共建設及財政彈性，全民遭殃，且藍白提出「依財產稅成長率分數」做分配指標，難道國民黨鼓勵炒地皮？

民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨為一黨之私惡修財劃法，只為選舉綁樁，修法後將重北輕南，極度不正義。她列舉，將來無論是防災治水、防洪防災、國土保育、森林永續，這些經欸都沒有了，將全民遭殃。

蔡易餘提及，新法的統籌分配款指標，其中一項是依財產稅的分數進行評估，這部分佔了10％，包含地價稅、土地稅、房屋稅、土地增值稅等，他直呼「太可怕了！縣市越會炒房炒地皮，拿到這10%的分數更多」，當年輕人已經無法承受高房價時，這樣的指標合理嗎？

「我們不會就這樣算了。」吳思瑤說，財劃法掏空中央財源，壓縮中央未來彈性協助地方的空間，民進黨團會持續透過論述、民意讓國民黨知道，這些人終將受到民意反撲；蔡易餘也說，以後會陸續將分配指標上，對於偏鄉、農業縣、南北不均衡，將一一提出來檢討。

財劃法

延伸閱讀

影／批財劃法對南部縣市不公 民進黨團：全民遭殃

蘇巧慧稱新北統籌稅款應拿最多 葉元之：嘴砲王、要不要臉？

不副署阻擋3法？ 吳思瑤：非常極端臆測言之過早

憲訴法修正案三讀 大法官總額15人宣判違憲須9人

相關新聞

綠營不開心 柯志恩回嗆：陳其邁及8立委為何不提版本

高雄市長陳其邁、議長康裕成及多名議員今天全針對財劃法表達不滿，立委柯志恩辦公室表示，民進黨有力道譴責柯志恩，為何不反問當...

綠嗆財劃法對台中不公 藍：每4年多一條捷運不好嗎？

台中市議會今完成明年度總預算案三讀，中市明年度總預算規模達2905億，政黨協商後同意由市府自刪5.9億元。部分藍綠與無黨...

財劃法修正衝擊政院？游淑慧舉近年超收數打臉提醒8字

立院日前三讀通過財劃法等修正案，行政院今指出，財劃法修正未搭配修法下放事權，會造成中央與地方財政分配不均，明年度中央政府...

影／陳其邁今生日但氣炸！怒嗆國民黨修法蠻橫、無法接受

高雄市長陳其邁今天生日，卻為財劃法大動肝火，上午在高雄議會怒嗆國民黨主導的修法是懲罰努力招商的縣市、過程蠻橫。陳其邁說，...

為何財劃法修正缺行政院版？ 財長：有向立院表達「努力中」

「財政收支劃分法」日前在立法院會三讀闖關，行政院今天大動作說明新法爭議。財政部長莊翠雲透露，財政部今年二度會商地方政府，...

財劃法爭議 邱議瑩質疑柯志恩：是要選台北市長？

財劃法修正案三讀通過，國民黨立委柯志恩辦公室指修法可幫高雄增加200多億元財源。但民進黨立委邱議瑩批評，這是在迴避分配不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。