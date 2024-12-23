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影／陳其邁今生日但氣炸！怒嗆國民黨修法蠻橫、無法接受

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁細數國民黨主導的財劃法對高雄會有多項負面影響，如土地面積從20％降為10％，營利事業銷售總額的分配權重從50％降至30％，地方稅也被納入，對高雄相當不公平。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁細數國民黨主導的財劃法對高雄會有多項負面影響，如土地面積從20％降為10％，營利事業銷售總額的分配權重從50％降至30％，地方稅也被納入，對高雄相當不公平。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁今天生日，卻為財劃法大動肝火，上午在高雄議會怒嗆國民黨主導的修法是懲罰努力招商的縣市、過程蠻橫。陳其邁說，未來中央政府的一般型及計畫型補助會因預算產生排擠效應而大幅減少，勢必衝擊高雄市正在進行中的軌道及其他重要建設。

高市議會第四次定期大會今天落幕，議長康裕成與市長陳其邁立場一致，不滿財劃法對高雄非常不公平。陳其邁從土地、營利事業銷售總額及財產稅三大角度表達不滿，認為修法更擴大南北差距，「有錢人愈有錢，沒錢的人更沒錢」，變相鼓勵炒房。

陳其邁指出，中央跟地方財源加總就是一個大餅，各縣市增加統籌款，中央的一般型及計畫型補助會大幅減少，高雄捷運四個主要幹線及重大交通建設陸續進行，有些已經通過可行性評估，即將進入規畫施工階段，明年計畫型補助為497億元，若中央財源減少，勢必對高雄或其他縣市正在進行的重要交通建設造成排擠效應。

此外，高雄明年一般性補助190億元，如人口結構老化等類的長照社福預算，高雄現在65歲以上人口比台中、桃園多，未來也相對不利。

「認真努力的城市分配比例最少，這是一種懲罰！」陳其邁強調，國民黨版本對高雄非常不公平，如營利事業銷售總額的分配權重從50％降至30％，過去高雄一年約4.5 兆、今年可能超過6兆，高雄努力招商，分的錢卻減少。另外，陳其邁認為，國稅納入統籌分配合理，但不應該把地價稅、房屋稅及土增稅成長率等地方稅納入加權分配，比重達10％，這樣北市、新北市一定分配比較多，變成有錢更有錢、沒錢更沒錢。

陳其邁怒嗆「國民黨執意蠻橫修法」。他說，修法前一天他打電話問國民黨版本沒人知道，隔天卻突然丟出一個版本，議事槌一敲，也沒有經過討論或詢問地方政府意見，就這樣蠻橫通過，「我覺得高雄市政府、高雄市民無法接受」。此外，此次修法在程序上未落實程序正義，沒有從一、二、三讀好好討論，北市最終遠超過原來討論的首都稅3％，愈修愈「倒退嚕！」。

高雄市長陳其邁（左）會同財政局長陳勇勝（右）說明財劃法修改結果對高雄非常不公平，怒嗆國民黨蠻橫。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（左）會同財政局長陳勇勝（右）說明財劃法修改結果對高雄非常不公平，怒嗆國民黨蠻橫。記者徐白櫻／攝影

修法 財劃法 陳其邁

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