財劃法修法三讀新北人均仍最低 侯友宜：福利不會少

立院上周五三讀通過財政收支劃分法修正草案，新北市依新版財劃法獲917億財源，比修法前多出374億，但新北人口全台居冠，人均統籌稅款約2萬2600元，仍是全國最低。新北市長侯友宜說，雖然新北只分配到374億，但市民福利、基礎建設不會減少，中央地方一起向前走。

財劃法修法後，新北市從543億元增為917億元，比修法前多出374億，成長68.9%；以內政部今年11月戶籍人口統計數據試算，新北市統籌稅款人均約2萬2600元，是全國最低。

侯友宜今視察國道1號五股交流道增設北入北出匝道改善工程，會後表示，財劃法經過大家的努力，不管過程中，也許有很多不同聲音跟看法，但財劃法是朝野兩黨，包括民眾黨一致性共識，吵吵鬧鬧過後，大家都要想到一件事，如何讓民眾生活過得更好，才是修法主要目的。

侯表示，財劃法通過後，新北市雖然只分配到374億，但新北市民福利不會減少，相關的基礎建設、治水交通軌道，更會快速大幅進步，這也是大家多年來的心願，大家一起努力，中央地方一起向前走。