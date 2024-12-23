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影／財劃法虧空國庫？侯友宜指中央一年超徵5千億：影響不大
行政院長卓榮泰日前稱財劃法修法後，讓國庫虧空，未來天災來臨地方政府要自己面對，引發外界批評。新北市長侯友宜今說，整個財劃法(中央)給地方3700多億，但光一年超徵稅額就達5千多億「影響不大」。
侯友宜今視察五股交流道增設匝道，被問及卓榮泰稱財劃法修法後讓國庫虧空，未來天災來臨地方政府要自己面對。侯說，中央地方永遠是合作的，沒有分你跟我、一起並肩作戰，且整個財劃法(中央)給地方3700多億，但(中央)光一年超徵稅額就達5千多億，認為影響不大。
侯強調，大家同心齊力才是最重要，有時候錢是一個問題，人也是一個問題，所以人跟錢都要同心齊力，既然中央撥了部分分配款到地方，地方在財劃法多分配的，大家好好在地方需求上全力做到位，讓民眾生活會更好，中央跟地方一定是共同的心願，沒有分你我，大家一起共同面對。
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