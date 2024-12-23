《財劃法》分配不公 政院：總預算將重編

「新《財劃法》恐讓國家財政陷入混亂，明年總預算要重編！」行政院發言人李慧芝23日針對立法院三讀通過《財劃法》時批評，此次修法未經審慎討論。財政部長莊翠雲則說，此次修法未討論事權分配，過於偏重工商業與人口多的縣市。但是否要提出修法因應，主計總長陳淑姿表示還要再研議。

多項業務應回歸地方

針對20日立法院三讀通過《財劃法》，讓地方多獲得3753億，行政院23日緊急召開記者會，行政院發言人李慧芝批評說，《財劃法》沒有經過充分討論，且沒有討論事權的分配，中央政府已長年協助地方強化公托、教育與社會福利支出，且近年地方債務已經減少，如此倉促議決實在無法接受。

財政部長莊翠雲強調，財政部於8月1日與9月4日已經與地方多次討論，將80幾項指標濃縮到3項還要討論，但此次修法在事權，還有水平與垂直分配都沒有妥善討論，包括政府已經支援地方1兆151億，若再增加3753億，恐衝擊施政量能，有些事權就必須改要地方來做。

修法偏重工商大城

水平分配方面，莊翠雲指出，此次修法在營利事業分配額占比30%，加上人口分配權重45%，由於各地條件不同，偏重人口與營利事業分配額，會讓人口多、且工商業發達的縣市拿到更多錢，財政優勢的地方更有優勢，例如台北市就因為營利事業分配額多拿117億，宜蘭僅14億、苗栗36億、南投15億。

另外她說，土地面積權重僅分配10%，但很多縣市的土地使用並不同，農業縣市農業用地多，沒有地價稅，而都會區的房屋稅、地價稅、增值多，分配公式應該要更細緻合理，財政部將與主計總處檢視哪些地方需要調整，進行修法或是相關配套的因應。

總預算會受影響？

主計總長陳淑姿則說，《財劃法》三讀後，中央須再釋出財源3753 億元，占整體歲入9%，連同一般性補助款2501億元，占6%，二者合共占15%，對中央財政是不小負擔。此外，地方政府如今也在審預算，但相關收支並未跟著調整，歲入大幅增加恐造成地方浮濫支出，無助地方財政紀律。

媒體詢問今年的總預算是否會受到影響？是否要提出《財劃法》、《地方制度法》與《地方稅法通則》等修法配套？李慧芝表示，因為《財劃法》沒有制定施行日期，會在總統公布後3天內生效，因此總預算有可能重編，財政部與主計總處正在研擬因應措施。

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