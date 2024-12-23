為何財劃法修正缺行政院版？ 財長：有向立院表達「努力中」

「財政收支劃分法」日前在立法院會三讀闖關，行政院今天大動作說明新法爭議。財政部長莊翠雲透露，財政部今年二度會商地方政府，建議分配指標已由80多個收斂到僅3個尚待協商，接下來還有權重等細部分配還要花時間討論，因此沒有及時提出行政院版本財劃法修正草案，她強調當時有向立法院表達「努力中」。

行政院發言人李慧芝今天上午偕財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿舉行記者會，說明修法後對中央財政與地方收支的影響與衝擊。莊翠雲指出，未經充分討論即大幅增加釋出財源，將危及中央財政穩健，也使中央調劑地方財政盈虛與推動各項重大建設能力受限，不利國家發展。

她也稱，修法未能落實統籌分配稅款均衡區域發展的立法目的，有重大爭議，這段時間將審制修法結果對中央財政及施政影響，採取相應因應措施。

針對財劃法修正，莊翠雲指出，財劃法攸關國家資源重分配，應通盤檢視事權劃分、財政情勢與調整機制公平性與合理性，倉促修法改變現有財政秩序，影響各級政府財政穩健，再次調整分配更困難。

談及垂直分配，莊翠雲說明，當前地方財政顯著改善，整體收支由2012年短絀589億元逐漸改善，至2023年度賸餘數高達648億元，顯見修法不具急迫性；明年度中央支援地方1兆151億元，較2014年增加85％，再釋出3753億元，將嚴重影響經建發展、社會福利及國防安全等中央施政。

另針對水平分配，莊翠雲說明，修法後的水平分配公式偏重人口、營利事業營業額指標，合計占75％，具財政優勢的縣市將更具優勢，擴大城鄉差距。

她舉雙北為例，如台北市修法前依營業額指標分配570億元，修正後增加117億元，為各縣市最多；新北市修法前依人口指標分配142億元，修正後增加407億元，為各縣市最多。

至於為何財政部與地方溝通完後沒有提出院版？莊翠雲回應，兩次溝通都是聚焦指標，接下來還有權重要細部討論，當時就有向立法院表達在努力，才沒有短時間提出修法版本。還說，她認為凝聚共識才有助修法推動，而非倉促改變財政秩序，「將是另一個分配不均的開始」。