影／財劃法修法…南投恐沒高興的本錢 許淑華樂觀面對

財政收支劃分法修正案三讀通過。南投縣地方獲配財源試算增加139億元，但財政處今於縣務會議報告，雖有助於提高財政自主比率，但以人口、營業額為主的設算方式較不利南投縣，恐沒高興的本錢。縣長許淑華說，縣府會提早準備因應。

財政處指出，縣府主要財源以近5年平均數為，一般性補助款119億元（35%）、計畫型補助款81億元（24%）、統籌分配款96億元（28%）、自籌財源45億元（13%），但上周財劃法修正通過將產生變化，因此該處近日先進行分析影響。

財政部試算將增加釋出財源3753億元給地方政府，若以114年度稅收預算案設算，南投縣獲配中央統籌分配款230億元，增加約139億元，增幅達152%，有助於提高縣府財政自主比率；一般性補助款不會低於前一年度，因此將不受影響。

財政處也示警，因新版財劃法將使中央財源大幅下降，未來計畫型補助款可能大幅調高地方配合款比率，有關經費將由縣府承受；此外，修法後分配公式以營利事業營業額（30%）及人口指標（45%）為主，該設算公式則較不利於南投縣。

財政處表示，該設算方式對營業額高、人口數多的縣市較有利，人口越多、商業越發達的縣市獲配越多，反觀，南投縣前年營業額僅占全國總額權重0.68%，且全縣人口近年持續下滑，恐不利未來縣府統籌分配稅款的獲配比率。

財政處長李良珠說，南投縣優勢在土地面積，但其分配權重僅占10%，且土地不會增加，主要權重落在縣內較劣勢的人口、營業額，兩者要成長非常有限，加上中央恐下授部分地方事權，並提高地方配合款，因此南投縣可能沒有高興的本錢。

財政處建議，未來要鼓勵生育、促進青年返鄉落戶，加速開發產業園區，並積極招攬上市上櫃或大型企業進駐設廠及設籍南投；府內單位要開源節流，並針對財產稅成長率序位分數分配指標，應全盤檢討各項財產稅基，且逐年、計畫性調漲。

不過，縣長許淑華樂觀看待，她說，還不確定行政院會不會履行新版財劃法，計畫型補助在地方配合款調整與否也還要觀察，但仍感謝立法院協助提高地方預算，畢竟過去在整體中央補助，南投都在後段班，重新分配更有彈性及空間運用預算。