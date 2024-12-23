財劃法修法 主計長：國防勞保健保租金補貼受影響

立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法部分條文，行政院主計總處主計長陳淑姿說，包括國防經費、撥補勞保基金、中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫、少子女化對策、治安維護相關經費、健保財務協助方案等計畫都會受到影響。

行政院上午舉行「行政院針對立法院三讀財政收支劃分法版本說明記者會」，行政院發言人李慧芝，財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿出席。

陳淑姿說明，財劃法修法後，中央須再增加釋出財源新台幣3753億元，占整體歲入9%，連同一般性補助款2501億元，占6%，兩者共占15%，由於並未通盤考量事權劃分，非常不合理。

陳淑姿說，省府業務仍留在中央，非常不合理，應併同考量事權劃分，否則恐造成地方為了消化預算而浮濫支出，加碼非法定社會福利、未經審慎評估興建蚊子館等，影響地方財政紀律。

她說，修法後地方自有財源將大幅增加，再要求保障一般性補助款金額實屬不合理。基於錢隨事權移轉原則以及避免將來地方為了消化預算而浮濫支出，中央所承接省府業務包括老農津貼159億元、勞健保費915億元、省立學校350億元、省立醫院452億元等，應一併移回各地方政府辦理。

陳淑姿表示，修法後中央政府每年將減少經常性收入3753億元，為嚴守財政紀律，中央舉債數不應再增加，所以只能透過相對縮減歲出規模因應，另因通過版本要求一般性補助款不能減少，且依法律義務支出皆屬依相關法令規定編列經費，無法因財政困難而逕予刪減，減列範圍只能侷限在其餘歲出。

她說，以114年度中央政府總預算案歲出編列3兆1325億元為例，依法律義務支出1兆8144億元（約占58%），均無法刪減；其餘歲出1兆3181億元（約占42%），須刪減約28%，將造成已核定且尚在執行中各項計畫經費難以為繼。

她進一步說，各機關專項計畫及基本需求9071億元（約占29%），受到影響計畫包括，國防經費（不含人員維持費）、撥補勞保基金、中央擴大租金補貼及興辦社宅專案計畫、少子女化對策、治安維護相關經費、健保財務協助方案、提升醫療服務體質等。

她說，公共建設經費2644億元（約占8%），科技發展經費1466億元（約占5%），受到影響計畫包括，省道改善計畫、生活圈道路交通系統建設計畫、永續提升人行安全計畫、捷運建設計畫、鐵路立體化建設計畫、農田水利跨域整合永續發展計畫、整體性治山防災、污水處理建設計畫。

陳淑姿說，為均衡台灣各地發展，中央政府透過「均衡台灣重大基礎建設計畫」，整體性規劃並協助地方政府推動重大建設，包括鐵路建設、捷運建設、公路建設、水資源開發、觀光及農業等基礎建設，未來年度仍需持續投注相當預算，若無相關預算支應，將嚴重影響台灣未來均衡發展。

她並說，地方自有財源增加，財政自主能力亦將增加，各部會計畫型補助款，包括育兒津貼、托育補助、污水下水道建設、生活圈道路、軌道建設等，未來將優先檢討回歸地方或提高自籌款比率因應。

她說，財劃法修法未明定施行日期，依規定應自公布日施行，即自公布日起第3日生效，將影響目前已送立法院審議的114年度中央政府總預算案及各級地方政府預算，須全面配合辦理追加減預算。因相關作業繁複難於短期內完成，將造成預算秩序混亂，對於各級政府政務推動及國家整體經濟發展均有不利影響。