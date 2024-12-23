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財劃法倉促三讀 主計總處點五大衝擊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院23日上午召開記者會，針對新版「財劃法」進行說明。圖／行政院提供
行政院23日上午召開記者會，針對新版「財劃法」進行說明。圖／行政院提供

行政院23日上午召開記者會，針對新版「財劃法」進行說明。行政院主計總處點出五大衝擊，且未來地方財源增加，各部會包括育兒津貼、托育補助等計畫型補助款等，未來將優先檢討回歸地方或提高自籌款比率因應，更重要的是財劃法修法未明定施行日期，也就是從「公布日起第 3 日生效」，將影響各級政府政務推動。

財支劃法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，大幅釋出中央財源。主計總處上午點出兩大不合理。首先，立法院日前三讀通過財劃法修正案，中央須再增加釋出財源 3,753 億元，占整體歲入9％，連同一般性補助款2,501億元，占6％，二者合共占15％，「並未通盤考量事權劃分，非常不合理」。

其次，則是修法後地方自有財源將大幅增加，再要求保障一般性補助款金額實屬不合理；另基於錢隨事權移轉原則，中央所承接之省府業務，應一併移回各地方政府辦理。

修法後中央政府每年將減少經常性收入 3,753 億元，為嚴守財政紀律，中央舉債數不應再增加，所以只能透過相對縮減歲出規模因應，另因通過版本要求一般性補助款不能減少，且依法律義務支出皆屬依相關法令規定編列之經費，無法因財政困難而逕予刪減，爰減列範圍只能侷限在其餘歲出。

地方自有財源增加，財政自主能力亦將增加，各部會計畫型補助款包括育兒津貼、托育補助、污水下水道建設、生活圈道路、軌道建設等，未來將優先檢討回歸地方或提高自籌款比率因應。

另外，立法院三讀通過之條文，未明定施行日期，依現行財劃法第39 條規定，應自公布日施行，即自公布日起第3日生效，將影響目前已送立法院審議之 114 年度中央政府總預算案及各級地方政府預算，須全面配合辦理追加減預算。

財劃法

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