財劃法修正後衝擊 政院：明年度總預算恐須重新編列

藍白合作三讀通過選舉罷免法、財政收支劃分法和憲法訴訟法修正案，行政院今天大動作對外指出，財劃法修正未搭配修法下放事權，造成中央與地方財政分配不均，且修法並未訂生效日期，循例將在公告後3天生效，明年度中央政府總預算首當其衝，甚至需要重新編列。

據財政部試算，財劃法修正後，中央將釋出3753億元下放地方，並維持不少於上年度的一般性預算補助（113年度為2501億元），牽動全台財源重分配。行政院發言人李慧芝今天上午偕財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿舉行記者會，說明修法後對中央財政與地方收支的影響與衝擊。

李慧芝遺憾指出，在野黨未經充分討論，及中央和地方政府未取得共識跟溝通前，便倉促完成此次修法。她說，按照「地方制度法」規定，社會福利、教育文化、警政水利和交通都屬地方自治事項，應由地方政府自有財源優先編列預算支應。

李慧芝表示，中央深知各縣市自籌財源能力不同，長年透過透過一般性補助款、各部會的計畫型補助款及前瞻基礎計畫，協助財政能力不佳的縣市減輕負擔，幫助地方強化公托教育、照顧醫療，各面向的社會投資及公共建設，近年來，各縣市財政已逐漸轉為賸餘，長短期債務減少。

她指出，政院對財劃法修正抱持開放態度，但凝聚共識需要時間，在野黨在取得共識前就強行三讀修正財劃法，可能造成正在推動的計畫被迫延期和中斷，且修法未設定生效日期，總統一旦公布三天內就會生效，明年度總預算將受到嚴重衝擊，甚至需要重新編列。

陳淑姿補充，明年度總預算已在審查中，新法生效後如何因應調整或修正預算分配，主計總處仍在研究中。據悉，不排除使用追加減預算方式調整。

此外，三法三讀過關後，行政院長卓榮泰已言明法案窒礙難行，將尋求憲政救濟，外界關注府院如何沙盤推演，比如提出覆議、閣揆不副署，或總統不公告等救濟方式。李慧芝指出，行政院尚未收到三讀後的條文，相關因應措施都在評估中，會尋求以合憲的方式及憲政程序完成救濟，也期待明天大法官人事同意權審查順利。