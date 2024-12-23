政院：財劃法修正案若公布施行 嚴重衝擊明年總預算

立法院日前三讀通過財政收支劃分法部分條文，行政院發言人李慧芝今天表示，這次修法沒有設定生效日期，總統一旦公布的話，3天內就會生效，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。

另外，對於媒體詢問，行政院要如何救濟。主計長陳淑姿指出，中央、地方總預算都已在審查，新法影響到的是地方收入增加，但支出沒有相對提列，這部分將來要整個調整。若公告生效之後會有相關措施。李慧芝說明，正研議所有憲政救濟程序、評估相關因應措施，遵循憲政程序、完成救濟。

行政院上午舉行「行政院針對立法院三讀財政收支劃分法版本說明記者會」，行政院發言人李慧芝、財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿出席。

李慧芝提到，遺憾中央地方政府沒有取得共識，立院倉促三讀通過財劃法。

李慧芝表示，按地制法規定，社福、教育文化、警政、水力、交通等地方自治事項應由地方自有財源優先編列預算支應，但地方政府籌措財源能力不同，所以，中央政府長年一直幫財政能力不佳的縣市政府減輕負擔，透過一般性補助款、各部會計畫型補助款、前瞻基礎建設計畫等，幫助地方強化公托、教育、照顧、醫療等各面向社會投資與建設。

李慧芝解釋，這些年來地方政府已開始轉為賸餘，長短期債務已減少，這是為何之前行政院長卓榮泰提到現行財劃法是行政院最有把握執行版本，這些年來政府聽到修正財劃法呼聲，但凝聚共識需要時程，政院一直跟各界開會，不幸的是，未取得共識前，在野黨就強行修法。

李慧芝強調，這次修法沒有設定生效日期，總統一旦公布的話，3天內就會生效，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。