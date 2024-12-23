民進黨反財劃法修法 國民黨團：貪少點3753億根本九牛一毛

立法院會上周五三讀通過修正財政收支劃分法，賴清德總統、行政院長卓榮泰、民進黨立委等相繼跳出來反對，指會影響社會福利、國防預算等。國民黨立院黨團今天舉行記者會駁斥，指今年預計超徵5000億元，不會影響到中央相關預算，「民進黨只要少貪一點，3753億元根本就是九牛一毛。」

國民黨團書記長林思銘表示，過去民進黨將財劃法列為永遠第一的優先法案，現在法案通過了，民進黨的嘴臉是多麼的雙標、多麼的昨是今非。這次的修正包括民進黨執政的縣市都大幅增加了統籌分配款，綠營的縣市首長也反對修法嗎？也反對自主性的財政收入？還是民進黨的地方首長認為跪著向中央要錢，會比站著依法入帳比較好？請你們站出來講清楚、說明白。

林思銘指出，這次修法的重點是把地方的稅收還給地方，讓努力創稅的縣市能夠多分得更多的統籌分配稅款，打破過去大鍋飯的心態，更可以鼓勵地方政府努力招商，創造經濟的發展。他說，一分耕耘一分收穫，例如新竹縣市創稅最多，自然統籌分配稅款會拿得比較多，也獎勵認真發展經濟的縣市政府，讓縣市長努力爭取投資、創造就業機會、留住地方人才，用資金來繁榮地方，台灣不能只有台積電了，未來要有更多新創的事業，台灣才有未來。

林思銘提到，這次修法大概3753億到地方，這不會影響國防、社福、防災、交通、教育等經費的支出，近幾年中央政府超徵的情形非常嚴重，連續超徵共達1.34兆，今年更上看5000億，顯示中央政府的財政規劃嚴重失靈，財政部預估完全失準，現在中央只拿出3753億給地方，民進黨政府就哭天搶地，萬般的不願意。

林思銘指出，凍省後統籌分配稅款的中央和地方比例，由原來的60比40變成75比25，修法後配比回到65比35，縣市政府的財源自主財源大幅增加，社福支出自然會增加，青年返鄉才會成為可能，如果家鄉有工作，福利更好，才能逐步縮小城鄉差距，而這要從財劃法修法出發，「民進黨只要少貪一點，3753億元根本就是九牛一毛；如果民進黨政府少貪一點，把錢分給地方政府，人民的生活會更好一點」。

林思銘說，民進黨反對是因為只想給光電業者、只想給軍火商，把錢拿來買太陽能板、買武器，叫全民準備上戰場，但要給人民的時候卻一毛不拔，這就是現在的民進黨政府，這種政府才應該被罷免。無論未來民進黨政府如何抵制，國民黨團會做好準備、全力應對，絕不讓國會通過的法律被行政院當空氣，鄭重呼籲賴清德、卓榮泰不要玩火自焚。

國民黨立委許宇甄表示，財劃法修法對地方自治是一個重大里程碑，這次的修法重點是把餅做大，希望地方自主財源能夠更加豐盛，所以國民黨版本把人口指標、盈利事業營業額、土地面積、財稅努力等納入考量，民進黨過去8年都沒有版本，只有嘴砲，為反對而反對，純粹是在說空話。

國民黨立委張嘉郡表示，民進黨一再危言聳聽，告訴民眾修法後會影響到政府對於人民的各項補貼，但這不是事實、恐嚇民眾，這些項目很多都是用特別基金、特種預算支付，而不是用統籌分配來支付。

國民黨立委鄭正鈐說，新版的財劃法讓地方政府能夠更得到合理的資源回饋，也讓地方政府有更多的一個財力跟財源，回應地方民眾的需求，為地方經濟注入新動能。