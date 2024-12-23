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財劃法修正通過 盧秀燕：地方雖分不多但會珍惜

中央社／ 台中23日電

財政收支劃分法修正案三讀通過，台中市長盧秀燕今天表示，過去中央與地方財政失衡，財劃法修正後，中央一家拿60%，地方22縣市拿40%，雖然分得不多但會珍惜。

立法院會三讀修正通過財政收支劃分法部分條文，盼擴大統籌分配稅款規模、土地增值稅回歸地方、中央統籌分配稅款公式統一與普通統籌分配稅款重分配。中央將大幅增加釋出新台幣3700多億元給地方，多個地方政府獲配財源可能將超過支出所需，但中央施政規劃，包含國防、民生、交通建設等多項計畫經費恐面臨刪減。

盧秀燕今天出席台中市議會定期會前接受媒體訪問，有關財劃法通過三讀，她表示，過去她擔任6屆立委，財劃法大家都要修，因為中央跟地方的財政是失衡，過去20多年來因大家互相杯葛、反對，從來沒成功過。

盧秀燕提到，這次她要非常感謝大部分的立委，善盡自己職責，為地方爭取預算，同時排除萬難修改財劃法，22縣市都能夠多獲得補助，她深表感謝。

盧秀燕說，財劃法修正後，中央一家拿60%，地方22家拿40%，雖然分得不多，但是會珍惜。

財劃法

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