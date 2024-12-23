影／財劃法修法 盧秀燕：中央獨拿六成22縣市分不多但珍惜

立法院上周五（20日）通過「財政收支劃分法」修正案，行政院長卓榮泰指出，將使國庫空虛，未來災害來臨行政院將無法協助，地方政府得自己面對。台中長盧秀燕說，這次修法，中央拿60%，22縣市共拿40%，有比以前多分一些，她感謝多數立委排除萬難，為22縣市發聲，「善盡職責，非常感謝！」

盧秀燕今在中市議會開議前受訪說，她過去擔任六屆的立法委員，在立法院20多年，財劃法大家都要修，因為中央跟地方的財政是失衡的，可是過去20多年來，因為大家互相杯葛、互相反對，以至於過去20多年來從來沒有成功過。

這次要非常非常感謝絕大部分的立法委員，能夠善盡自己的職責，為地方爭取預算，排除萬難修改財劃法，所以這次22個縣市都能夠多獲一點補助，盧說，深表感謝。

盧秀燕說，她也特別提醒，財劃法修正完以後，中央一家拿60%，地方22個縣市分40%，「雖然我們分的也不多，但是我們會珍惜」，我再次的感謝絕大部分的立法委員，眾志成城排除萬難，幫22個縣市發聲，幫我們爭取預算，非常感謝。

至於市府顧問蔡壁如請辭，盧秀燕說，目前蔡壁如還沒跟她談，但公務人員本身從政有一定的法律規定，不管哪位公務同仁都會受到相同規範，因此若有個別公務同仁想要從政，表示意見後，都必須依規定辦理。