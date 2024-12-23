快訊

漁業署人事單位傳霸凌 長官下禁孕令…女下屬不適不敢請假導致流產

德國聖誕市集汽車衝撞案釀5死，兇手「前穆斯林」的矛盾背景

停車優惠、機場接送門檻拉高 2025年信用卡服務再縮水

聽新聞
0:00 / 0:00

影／財劃法修法 盧秀燕：中央獨拿六成22縣市分不多但珍惜

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，財劃法修正後，中央一家獨拿60%，22縣市分40%，各縣市可以多分一點，大家很珍惜並感謝。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕說，財劃法修正後，中央一家獨拿60%，22縣市分40%，各縣市可以多分一點，大家很珍惜並感謝。記者陳秋雲／攝影

立法院上周五（20日）通過「財政收支劃分法」修正案，行政院長卓榮泰指出，將使國庫空虛，未來災害來臨行政院將無法協助，地方政府得自己面對。台中長盧秀燕說，這次修法，中央拿60%，22縣市共拿40%，有比以前多分一些，她感謝多數立委排除萬難，為22縣市發聲，「善盡職責，非常感謝！」

盧秀燕今在中市議會開議前受訪說，她過去擔任六屆的立法委員，在立法院20多年，財劃法大家都要修，因為中央跟地方的財政是失衡的，可是過去20多年來，因為大家互相杯葛、互相反對，以至於過去20多年來從來沒有成功過。

這次要非常非常感謝絕大部分的立法委員，能夠善盡自己的職責，為地方爭取預算，排除萬難修改財劃法，所以這次22個縣市都能夠多獲一點補助，盧說，深表感謝。

盧秀燕說，她也特別提醒，財劃法修正完以後，中央一家拿60%，地方22個縣市分40%，「雖然我們分的也不多，但是我們會珍惜」，我再次的感謝絕大部分的立法委員，眾志成城排除萬難，幫22個縣市發聲，幫我們爭取預算，非常感謝。

至於市府顧問蔡壁如請辭，盧秀燕說，目前蔡壁如還沒跟她談，但公務人員本身從政有一定的法律規定，不管哪位公務同仁都會受到相同規範，因此若有個別公務同仁想要從政，表示意見後，都必須依規定辦理。

財劃法

延伸閱讀

專訪／2028年助攻盧秀燕？蔣萬安：她非常有執行力、行動力

討論蔡壁如回黨中央領導？民眾黨中央委員江和樹：假消息

蔡壁如決定站出來選中央委員 如當選依法應辭市府顧問

影／台中全聯倉儲大火已3人罹難 盧秀燕：目前救出18人

相關新聞

財劃法修正後衝擊 政院：明年度總預算恐須重新編列

藍白合作三讀通過選舉罷免法、財政收支劃分法和憲法訴訟法修正案，行政院今天大動作對外指出，財劃法修正未搭配修法下放事權，造...

民進黨反財劃法修法 國民黨團：貪少點3753億根本九牛一毛

立法院會上周五三讀通過修正財政收支劃分法，賴清德總統、行政院長卓榮泰、民進黨立委等相繼跳出來反對，指會影響社會福利、國防...

影／批財劃法對南部縣市不公 民進黨團：全民遭殃

針對國民黨所提財劃法修法通過，民進黨團上午舉行記者會，批評財劃法修法不只對南部縣市如高雄、屏東等縣市不公平，並且增加預算...

影／財劃法修法 盧秀燕：中央獨拿六成22縣市分不多但珍惜

立法院上周五（20日）通過「財政收支劃分法」修正案，行政院長卓榮泰指出，將使國庫空虛，未來災害來臨行政院將無法協助，地方...

綠營議員喊財劃法「重北輕南霸凌高雄」 憂影響軌道建設

財劃法三讀通過，高雄中央統籌分配稅款500億元增至745億元，民進黨7名議員今召開記者會不滿說，高雄增額是六都最低，高雄...

財劃法三讀 財部：弱化中央協助地方能力

財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，財政部次長阮清華今天表示，財劃法不是不能修，而是要充分討論，但這次修法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。