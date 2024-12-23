綠營議員喊財劃法「重北輕南霸凌高雄」 憂影響軌道建設

財劃法三讀通過，高雄中央統籌分配稅款500億元增至745億元，民進黨7名議員今召開記者會不滿說，高雄增額是六都最低，高雄所仰賴的計畫型及一般補助經費勢必受到排擠，以及規畫中的捷運紫線，修法對高雄不公，更加惡化南北差距。

議員簡煥宗、邱俊憲、何權峰、湯詠瑜、黃彥毓、黃文志、郭建盟今早在議會開記者會，批評財劃法的修法過程草率，忽視地方意見，高呼「重北輕南、霸凌高雄、拒絕惡修財劃法」等口號。

財經委員會召集人郭建盟指出，高雄人均壽命比台北少4年，柯志恩講高雄增加239億元統籌分配稅款，但是近15年來，高雄靠計畫型補助跟一般型補助來縮短南北差距及扭轉建設資源分配不均，光今年就有709億元，5年平均達541億元，未來增加稅款不到原本可拿的一半，導致縮短南北差距的努力破功。

「財劃法對高雄造成實質不公平！」湯詠瑜表示，土地面積從20％調降到10％、人口比重從20％增高到45％，大家都知道高雄市幅員遼闊、人口沒有特別多，照公式算下來，高雄的水平分配變少，更別說工廠在高雄、總公司設台北，高雄人承受環境負擔，對於環境平權及環境正義需要的建設更多，但無法獲得更多預算，對社會福利、長照、育兒及道路交通等項建設，都會有很嚴重影響。

黃文志說，捷運紫線是左營、楠梓地區未來最重要的交通建設，目前捷運黃線中央補助63％、地方自籌37％。很多鄉親擔心，修法後是否會造成高雄市自籌經費困難，紫線施工因此延宕。

黃彥毓呼籲柯志恩必須站在高雄這邊，不然就不要選高雄市長。