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財劃法三讀 財部：弱化中央協助地方能力

中央社／ 台北23日電
財政部次長阮清華今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢。聯合報系記者余承翰／攝影
財政部次長阮清華今天出席立法院財委會進行經營績效與跨年煙火專案報告並備詢。聯合報系記者余承翰／攝影

財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過，財政部次長阮清華今天表示，財劃法不是不能修，而是要充分討論，但這次修法過程卻未經討論，中央114年度對地方財源挹注超過新台幣達1兆元，如今修法將再增加釋出3753億元，衝擊中央施政，影響、弱化中央協助地方的能力。

立法院20日晚間在藍白立委聯手下，三讀修正通過攸關中央、地方財源分配的財政收支劃分法，過程中，國民黨團多次提出修正動議，調整統籌稅款分配公式指標的權重。

至於財政部是否不排除再修法，阮清華回應「是」。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會等就台北金融大樓股份有限公司2024年營運成效、2025年度經營計畫與展望暨跨年晚會煙火表演規劃，進行專題報告。不過，由於財政部長莊翠雲上午10時將赴行政院出席「行政院針對立法院三讀財政收支劃分法版本說明記者會」，因此向財委會請假，由財政部次長阮清華代為出席財委會備詢。

今天財委會中，國民黨、民進黨立委質詢時也大多聚焦財劃法。

阮清華表示，財劃法是國家根本大法，涉及財源分配，「不是不能修，而是要充分討論」，但這次立法院未經充分討論就三讀通過財劃法部分條文修正案，財政部對此深表遺憾，最終三讀通過的版本，起初財政部也沒看過，「我們在算第一個版本的時候，第二個版本就出來了，第二個版本算好，又第三個版本」。

阮清華強調，錢與權要一併考量，中央沒有集權集錢的問題，實際上，近年中央積極支援地方財政，持續透過中央統籌分配稅款搭配一般性及計畫型補助款挹注地方財源，114年度達1兆151億元，如今修法再增加釋出3753億元，衝擊中央施政，影響、弱化中央協助地方的能力。

財劃法

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