財劃法修正通過 陳世凱憂心：預算減少、工程時間往後延

立法院通過財政收支畫分法修正案等三案，行政院長卓榮泰21日前往花蓮視察北迴線時，說出未來地方遇颱風、地震，「地方政府要自己勇敢去面對，各種建設勢必中途停擺」，引發熱議。交通部長陳世凱今坦言，很擔心如果預算減少，工程時間會往後延。

25年未能完成修法的財政收支劃分法，20日三讀修正通過，中央將大幅增加釋出3700多億元給地方，多個地方政府獲配財源可能將超過支出所需，但中央施政規畫，包含國防、民生、交通建設等多項計畫經費恐面臨刪減。

立法院交通委員會今審查交通部單位相關預算，針對財劃法對於觀光推動及交通建設的影響，會前陳世凱接受聯訪指出，現在交通建設都在進行中，包含很多縣市鐵路高架化及捷運建設，需要中央經費挹注。

陳世凱坦言，有些是比較長期的計畫，擔心如果預算減少，工程時間是否繼續往後拖延，因為交通建設時程相對比較長。如果預算不足的情況下，加上台灣整體營造量能不太夠，而且原物料還在上漲，很擔心經費不足，完工時間又要往後拖滿多的，滿憂心的。