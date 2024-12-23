財劃法點燃市長選戰 謝龍介、林俊憲互槓

財劃法修正案戰火一路從中央燒到地方，為台南、台中市長選舉添柴火。國民黨立委謝龍介說修法讓台南如吃「大補丸」，民進黨立委林俊憲前天先批謝，因國民黨給立委職位知恩圖報，昨再喊話邀當面辯論；謝反嗆，林完全聽從行政院的說法，選情告急而造謠抹黑。

林俊憲前天說，六都中，統籌分配稅款增加幅度墊底的是台南和高雄，但六都改制以來，人口衰退最嚴重的不是台南、高雄，而是台北，台北14年來人口減少12.5萬，台南是1.5萬，高雄是4.2萬，但台北在這次修法可獲增幅60%，而台南是50%，高雄是49%，「憑什麼？」林還指是國民黨給了不分區立委位子，謝龍介知恩圖報，卻「反過來捅家鄉一刀又算什麼？」

謝龍介前天深夜在臉書回擊，「行政院的版本在哪裡？民進黨團的版本在哪裡？你（林俊憲）的版本又在哪裡？行政院還說現行財劃法最好，那就是一毛都不增加。我的一票贊成，替台南財政增加164億元，你的一票反對，支持的是一毛都不增加，你對得起台南人？」。相隔約1小時，林再貼文回應，台南、高雄增加比率六都倒數1、2名，你還有臉出來邀功？

謝龍介昨受訪再說，修法通過，台南的分配款從322億增加為485億，「你林俊憲連1億都沒有」，樂見林提出讓台南有更多財源的財劃法版本來討論，否則對現在艱苦的初選選情，一點幫忙都沒有。

在台中，國民兩黨市長潛在人選，包括立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、民進黨立委何欣純及蔡其昌。蔡其昌說，台中是第2大城，但修法後統籌分配稅款台中變第4名，「這是很糟糕的修法」，台中吃大虧。

楊瓊瓔反問，台中增加262億，哪裡較差？她質疑蔡其昌是數學不好，或悖離民意，民進黨有8年完全執政，完全拒絕修法增加地方財源，是最沒資格評論的。