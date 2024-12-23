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冷眼集／是斷章取義？還是心態可議？

聯合報／ 本報記者黃婉婷
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

廿五年未修的財劃法三讀通過修正，行政院長卓榮泰拋出「無力救災論」又發文要各界別斷章取義，但「澄清文」與當時談話大同小異，坐實是真心話。不過，真正苦民所苦的閣揆理應有「同島一命」精神，而非「論述滑坡」，盡顯把持財政的戒嚴心態。

財劃法是朝野長期喬不攏的歷史共業，廿五年來因中央、地方意見不同而作罷。遙想二○一二年，財劃法被民進黨團認定是永遠的優先法案，賴總統擔任台南市長期間更串聯其他綠營縣市長，喊話修法、下放財源；但民進黨完全執政八年卻零進度，如今才面對「被修法」處境。

國民黨立院黨團保密到家的財劃法再修正版本，程序是否正義、分配是否公允容有討論空間，但比起卓揆在修法後拋出「無力救災論」，賴總統更在臉書高喊中央少了千億元收入，育兒津貼、私立大學學費、跨縣市治水和捷運誰來做？府院的昨是今非及面對修法的「見笑轉生氣」，讓民眾感到困惑。

卓揆這番話不僅悖離「災害防救法」意旨，無視中央肩負救災責任，談及補救措施更稱「會匯集更大民主力量來改變民主缺失」，從憲政秩序恢復憲政體質，顯然，府院比起因應修法、重新思考中央資源分配及尋求與地方合作運用款項，鼓吹群眾抗爭反成了首要之舉。

執政黨只知與在野對抗，卓揆到底是被斷章取義？還是心態可議？人民心中自有一把尺。

卓榮泰 憲政秩序 育兒津貼 財劃法

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