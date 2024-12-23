「地方遇災自行面對」卓：斷章取義 藍委：恫嚇卸責應下台

國民黨立法院黨團推動「財政收支劃分法」修法，中央將釋三七五三億元給地方，行政院長卓榮泰前天一句「遇災地方要勇敢自行面對」挨批。國民黨立委直言「這是百分百恫嚇與卸責，卓榮泰應下台負責」，卓榮泰則發文解釋，要各界不要斷章取義。

卓榮泰強調，過去遭逢天災，中央對每個縣市都用心、快速、積極、有效解決問題，修法後國庫將空虛，恐怕沒有能力到各地方去，地震來臨地方政府須勇敢面對，跨縣市跨年度的重大計畫恐難因應各種建設勢必要中途停擺。

國民黨立委李彥秀說，民進黨急了、慌了，卓榮泰才會如此嚴重失言，口不擇言說出內心真實想法，在民主國家沒有第二句話就是「道歉、辭職、下台」。國民黨立委柯志恩說，近三年稅收超徵合計一點三兆元，光今年就上修至五千一百億元，如今釋出三千多億元給地方政府支配，國庫就因而虛空？還有近二點八兆元經費牢牢掌握在執政黨手中。救災攸關人命安危，從中央到地方沒人敢隨意動支、挪用或不編，說財劃法會影響中央救災的能力，是百分之百的恫嚇與卸責。

國民黨主席朱立倫表示，資源多分一些給地方、讓地方好好做公共建設，增釋財源三七五三億元給地方，比今年歲計賸餘和超徵稅收少很多，有什麼不能做，要氣成這樣？難道卓榮泰只是行政院的院長，而不是台北市、台中市、高雄市或花蓮縣的院長？

朱並向賴清德總統喊話，「財劃法就是完成你多年希望修法的心願，中央不要集錢又集權，今天資源放在中央或放在地方，都是建設台灣；總統當然是台灣各地的總統，應該很開心地方多拿到統籌分配款後好好建設，用正面的角度鼓勵地方，台灣才會更好。」