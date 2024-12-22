蘇巧慧稱新北統籌稅款應拿最多 葉元之：嘴砲王、要不要臉？

民進黨立委蘇巧慧批財劃法修法不合理，新北應該拿最多。國民黨立委葉元之反批，財劃法通過，讓新北市增加了300多億，是國民黨立委排除萬難爭取的。「而蘇巧慧在幹嘛呢？她在破窗、她在占主席台、她在阻止法案通過，她用盡全力阻礙新北市獲得這300多億，現在還好意思說新北市拿的太少，要不要臉？」

葉元之說，這完全反映了蘇巧慧的嘴砲個性，只出張嘴，什麼事都不做，站著講話不腰疼。

葉元之表示，如果蘇巧慧認為新北應該拿最多，「怎麼沒提任何財劃法版本呢？」葉說，財劃法從本屆上個會期討論到現在，蘇巧慧沒有任何提案，而且蘇巧慧做了8年多立委，更不要說她爸爸還做過行政院長，「怎麼沒看妳蘇巧慧有任何動作？」

葉元之酸，蘇巧慧倒是戳破了行政院長卓榮泰、民進黨立委沈伯洋、吳思瑤等人的謊言，因為財劃法過了，卓榮泰說會沒有防災預算、吳思瑤說會影響教育經費、沈伯洋說會讓國防整個廢掉。「如果是這樣，蘇巧慧怎麼敢喊要中央再多分給新北一點？」

葉元之強調，中央一年3兆1500億，即便分給地方3000億，還有2兆8000多億，而且一年稅收都平均超徵4000億，是要影響什麼啦！「在財劃法修法過程，可以發現民進黨不是吳思瑤這類的騙子，就是蘇巧慧這類的嘴砲王。可憐啊！」