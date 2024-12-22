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籲財劃法府院勿意氣之爭 朱立倫：以後救災不管了嗎？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（圖）今天出席KMT接班人計畫民主浪花旗艦場，談到日前立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，批評民進黨掌控媒體、扭曲事實。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（圖）今天出席KMT接班人計畫民主浪花旗艦場，談到日前立法院三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法修正案，批評民進黨掌控媒體、扭曲事實。記者余承翰／攝影

立法院三讀「財劃法」修正案，賴清德總統發文表達擔憂，行政院長卓榮泰更直言「未來地震來臨，地方政府要自己非常勇敢面對」。國民黨主席朱立倫今喊話府院靜下心來，不要為了意氣之爭，增釋3753億元給地方，比今年歲計賸餘和超徵稅收少很多，有什麼不能做，要氣成這樣？以後颱風、地震、救災都不管了嗎？

朱立倫今天表示，再次呼籲賴總統和卓榮泰靜下心來，不要為了意氣之爭或民進黨利益，要為大家共有的未來努力。把資源多分一些給地方、讓地方好好做公共建設，而且給地方政府只有三千多億元，比今年歲計賸餘和超徵稅收五千多億元還少很多。

朱立倫問，難道卓榮泰只是行政院的院長，而不是台北市、台中市、高雄市或花蓮縣的院長嗎？總統更應該說，財劃法就是完成你多年希望修法的心願，中央不要集錢又集權，今天資源放在中央或放在地方，都是建設台灣，總統當然是台灣各地的總統，應該很開心地方多拿到統籌分配款後好好建設，用正面的角度鼓勵地方，台灣才會更好。

至於地方是否有量能可以處理多釋出的財源？朱立倫說，這次的修法大家有考量，因此從原來的五千多億元減為三千多億元，這三千多億是略微補充一下地方財源，針對地方老舊校舍改建、幼童照顧、老人關懷、醫院設備、體育設施等都可以做得更好，大家一起進步，這是值得高興的事。

此外，已有民團在台北市發起罷免活動，國民黨立委李彥秀、徐巧芯都成箭靶。朱立倫說，從基隆惡罷大家都看得出來，背後主導的是民進黨秘書長林右昌，他希望透過大罷免潮達到改變台灣的政治生態。作為國家領導人，應該希望台灣政治安定，只有台灣和，才有穩定的政治環境、和諧的社會，國民黨希望不要再這樣惡搞、惡罷。

卓榮泰 國民黨 朱立倫 財劃法 賴清德

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