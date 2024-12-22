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支持行政院不副署財劃法？ 蘇巧慧不置可否喊尊重

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今在中和四號公園辦親子活動。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委蘇巧慧今在中和四號公園辦親子活動。記者劉懿萱／攝影

立法院上周五三讀通過財政收支劃分法修正案，民進黨立委蘇巧慧今受訪，批財劃法倉促通過，國民黨第一版到通過的第四版，新北足足少200億，跟台北人均稅款差距擴大至2萬多元「這樣合理嗎？」至於黨內有聲音籲行政院不要副署，蘇不置可否說，行政院應要有態度表示，尊重政院。

蘇巧慧今在中和四號公園辦親子活動，被問及財劃法三讀通過，新北仍是人均分配統籌稅款最低。蘇說，她直主張財劃法可以修、要修，且新北市應該拿最多，但上周五通過的財劃法，過程粗糙，直到當天才發現國民黨又改一個版本，從國民黨提出第一版到通過的第四版，新北市足足少200億。

蘇表示，國民黨從第一版到第四版，給新北市的錢少了200億，過去盼台北市、新北人均稅款差距可以縮小，結果最後通過的版本，從相差約1萬元，現在反而擴大到2萬多元，新北要追上台北越來越難「這樣合理嗎？」蘇喊話，新北國民黨立委是否站出來，說看看這邏輯為何？

蘇巧慧強調，新北市人口最多、土地最大，她也認為新北應該拿最多，但倉促通過，過程荒謬的財劃法版本，難令人信服。

至於黨內立委呼籲行政院不要副署，蘇說，上周五一次通過3項法律，都是國民黨用人數優勢強勢輾壓，過程粗糙，邏輯不清楚。民進黨立委當時已經盡了全力阻擋，行政院應要有態度表示，尊重行政院，並做行政院後盾。

蘇巧慧 行政院 財劃法

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