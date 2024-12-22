「金門坦克」受傷照吸兩千則留言 陳玉珍就醫照斷層：全身上下都瘀青

立法院上演大亂鬥多位立委掛彩，其中「金門坦克」陳玉珍成焦點，她昨於社群貼出受傷照，引發網友熱烈討論，留言超過2000則。陳感謝大家關心，也透露自己頭有點暈，有去醫院照電腦斷層，不過一切沒有大礙；她也批，這一切是民進黨不按規則開會，暴力霸占主席台所致。

立法院廿日為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，期間引發多次激烈衝突，其中陳玉珍多個畫面成為焦點，她昨凌晨也於社群發動態，分享自身肢體瘀青等受傷照片。

立法院上演大亂鬥多位立委掛彩，其中「金門坦克」陳玉珍成焦點，她昨於社群貼出受傷照，引發網友熱烈討論。圖／陳玉珍提供

陳玉珍於臉書動態表示，在戰鬥及表決過程中不覺得累及痛，回家才發現全身上下都瘀青。不過，財劃法的修正通過，金門一年可以多好幾十億，「這樣的犧牲是值得的！」貼文一處，也引發網友熱烈討論，留言超過2000多則。

不少立委及同黨同志喊加油，也不少網友給予鼓勵，「委員辛苦妳了，非常優秀的立委」、「遇到那些戲精、真的是很無言跟生氣」、「委員太強了，加油」、「真是女戰神～」。不過也有極少部分網友批評「暴力立委」、「滾回中國」、「欺負黃捷」等。

「其實這沒什麼」陳玉珍稍早表示，自己這兩天僅是有點頭暈，有去醫院照電腦斷層，不過醫院說沒有大礙，又因為原本就規畫要照腸胃鏡，所以好幾天沒吃東西，接下來也會持續關注自身情況，一切都很健康，感謝大家關心。

針對外界批評對黃捷暴力，陳玉珍也反嗆，自己只是把黃拉開、推開，回到整個事件原點應該是大家都希望和平開會，但民進黨不照規則開會，還破窗而入暴力霸占主席台，國民黨也是希望能好好開會，結果導致過程中不分藍綠立委都有人受傷，這令人很無奈。

陳玉珍指出，如今通過財劃法，金門應能多增60億預算，對各縣市財政幫助也很大，其實對的事情就要勇往直前，這一點受傷是值得的，如同「孟子」當中所說「自反而縮，雖千萬人吾往矣。」

陳玉珍在得知很多網友於該片社群動態聲援及關心後也說，謝謝所有支持者鼓勵，這次結果展現藍軍的團結氣勢，也告訴大家只要團結，士氣就可以起來，她過去在當縣議員時，大家對國民黨印象都是「少數時不能制衡民進黨，多數時不能通過主張的法案」，這次要讓藍軍知道可以很團結，接下來對不公不義的年金改革制度等也要接續撥亂反正。