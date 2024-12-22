賴清德對財劃法態度今非昔比 王鴻薇諷民進黨「team健忘」

立法院會20日三讀通過財政收支劃分法修正案，賴清德總統表示，法案未經充分討論、無視民意，衝擊國家整體資源分配的公平正義。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天批評，賴清德擔任台南市長時與多位綠營縣市長都支持財劃法修法，昨是今非的言論，只有「team健忘的民進黨說得出來」。

財劃法三讀修正通過後，賴清德在臉書表示，他們從未反對修財劃法，只要求中央、地方一起參與，讓討論更多元、讓政策更完善。然而，立法院修正通過的財劃法，中央政府會少數千億的收入，那未來，育兒津貼誰來發？私立大學學費補助誰來補？跨縣市的治水誰來做？跨縣市的捷運誰來蓋？且必嚴重排擠國防預算。

王鴻薇指出，2012年7月20日，民進黨立院黨團總召柯建銘說，財劃法修正草案永遠是「民進黨團第一優先法案」；時任台南市長的賴清德、高雄市副市長李永得、雲林縣長蘇治芬、嘉義縣長張花冠都支持財劃法修法，甚至當時的民進黨主席蘇貞昌也說，當地方首長時編預算常常徹夜難眠、半夜醒來都全身冷汗，並說這是不分藍綠的法案。

王鴻薇表示，國民黨通過財劃法修法，完成了賴清德、柯建銘、現任中央社董事長李永得等人的訴求，更讓行政院前院長蘇貞昌能夠睡好覺，民進黨卻反過來指責國民黨，甚至用救災恐嚇地方。

王鴻薇說，國民黨做了民進黨8年完全執政，前總統蔡英文、賴清德都做不到的事，民進黨應該頒獎狀感謝才對。況且財劃法三讀後，台南、高雄、屏東和澎湖的地方首長，都無視於行政院長卓榮泰說財劃法修正後「中央政府的國庫會變得空虛」，反而覺得自己分配太少，甚至嘉義縣長都提到錢增加後希望檢討人員編制、增加員額，看來這確實是不分藍綠都需要的法案。

王鴻薇提到，這次修法考量財源與各方意見，已將各立委財劃法版本整合，通過3753億的版本。如果覺得分配不夠，也希望這些地方的立委，能夠反應需求，提出分配更多的版本，協助地方增加更多自籌財源。

國民黨台中市立委黃健豪說，財劃法修正後，依照財政部試算標準，台中市增加262億，增加數六都排名第三。如果增加262億還覺得不夠，就表示過去的基期太低，更證明這次修法的必要性。

黃健豪指出，在修法過程中，民進黨的態度一直反對到底，財政部也聲稱現狀是最好的版本，所以他們只能在0和262億中選擇，正常人都會選262億才對。如果其它委員能提出比262億更多經費的版本，只要對台中有利，他相信至少台中的立委都會支持。