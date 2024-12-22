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修財劃法後影響中央救災能力？柯志恩：百分百恫嚇卸責

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，最後藍白席次優勢下，仍三讀過關。（本報資料照片）
立法院為選罷法、憲法訴訟法、財劃法三大法案，上演朝野大亂鬥，最後藍白席次優勢下，仍三讀過關。（本報資料照片）

立法院日前三讀修正財政收支劃分法後，遭綠營縣市首長批評重北輕南。國民黨立委柯志恩今天表示，民進黨團總召柯建銘和行政院長卓榮泰「言語傷人，勝於刀傷」，為何過去喊修財劃法是天經地義，如今卻呼天嗆地說是憲政危機？

柯志恩表示，柯建銘形容為「有如一把利刃，插在憲法心臟」、還說「藍白與中國唱和」，如此語無倫次、毫無理性的抹紅，可笑到令人噴飯。真正令人心寒的是號稱善於溝通的卓榮泰，竟說出「以後颱風地震地方自己勇敢面對」的冷酷之語。為了政治攻防竟拿天災來說嘴，實失去理智、人性，更毫無悲憫之心，嚴重失言。

柯志恩指出，過去民進黨從蔡英文、賴清德、到民進黨立委及縣市首長都大聲疾呼必須修財劃法，綠營從上到下都把修財劃法視為財政公平分配的正義目標。甚至2018年2月，柯建銘還將財劃法列為優先法案，但迄今行政院拿不出版本，只能說民進黨不是太廢、太懶，而是中央集權又集錢的滋味實在太甜、也太誘人了。

柯志恩表示，114年中央政府總預算案歲出及歲入都超過3兆多、創歷史新高；然而，民進黨又是如何揮霍、濫用這些人民的血汗錢，又有多少貪汙掏空、蚊子建設、虛擲浪費、投資賠光光等弊案罄竹難書，試問民進黨政府有遵守財政紀律嗎？

再者，柯志恩說，近3年稅收超徵合計達1.34兆元，光今年就上修5100億元，如今釋出3753億元給地方政府支配，國庫就因而虛空了嗎？還有2兆7、8千億龐大經費，都牢牢掌握在執政黨手中。救災攸關人命安危，從中央到地方沒人敢隨意動支、挪用或不編，說財劃法釋出3753億元就會影響中央救災的能力，是百分之百的恫嚇與卸責。

柯志恩說，政府每一分錢都來自民脂民膏，絕不是民進黨的私產、更不是行政院長的口袋錢，憑什麼說修法後中央就無力救災，或擺出屆時袖手旁觀的心態，到底是掌權者無能、無心還是無情？民進黨心中還有人民的福祉與安危、還有一絲苦民所苦的同理心嗎？還是因在野黨強力修法就要來懲罰人民，如此冷眼倨傲，比情勒、任性還更惡劣百倍。

財劃法

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