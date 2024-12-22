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修財劃法燒出2026縣市長選舉提早開打 謝龍介、林俊憲槓上

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
財劃法修正，國民黨立委謝龍介（左）與民進黨立委林俊憲再度摃上。圖／報系資料照
財劃法修正，國民黨立委謝龍介（左）與民進黨立委林俊憲再度摃上。圖／報系資料照

民進黨台南市長初選競爭激烈，在旁「觀虎鬥」的國民黨立委謝龍介，在國會通過財劃法修正案後，林俊憲指謝龍介是國民黨給位子，為報恩，「反過來捅家鄉一刀又算什麼？」，謝龍介今反嗆，台南增加163億，「你連1億都沒有」，並指林的做法對初選沒幫助。

民進黨立委林俊憲在立院通過修正法草案後，對謝龍介接受採訪的「大補丸」內容翻譯說，就是「你們台南有增加就不錯了，乖乖吞下去吧！」的意思，林表示，對謝龍介來說，台南已經是「你們台南」，「畢竟台南人不讓他當立委，是國民黨給他這個位子，知恩圖報，反過來捅家鄉一刀又算什麼？對吧？」

林指，六都中增加幅度墊底的是台南和高雄，就人口而言，從六都改制以來，人口衰退最嚴重的是不是台南，也不是高雄，而是台北。台北14年來人口減少12.5萬，台南是1.5萬，高雄是4.2萬。但是台北在這次修法，增幅60%，而台南是50%，高雄是49%，「憑什麼？」

謝龍介也在臉書說，「台南市只增加164億元不公平，問我怎麼敢支持。那我也要問了，行政院的版本在哪裡？民進黨團的版本在哪裡？你的版本又在哪裡？行政院還說現行財劃法最好，那就是一毛都不增加。」、「我的一票贊成，替台南市財政增加164億元，你不滿意。你的一票反對，支持的是一毛都不增加，你對得起台南人？」

林隨後又回應，「太好了，終於釣到謝龍介出來讓我殺球」，並在臉書上將謝的回應文，打個大叉叉。

謝龍介今再表示，他舉手支持讓財劃法通過，讓台南市的分配款從322億增加為485億，「你林俊憲連1億都沒有」，樂見你提出讓台南有更多財源的財劃法版本來討論，否則對你現在艱苦的初選選情，一點幫忙都沒有。

謝說，他長期來關心兩岸和平與戰爭的問題，尤其是總統賴清德推動台灣獨立對台灣未來的衝擊風險，各種面向都要去考量、評估，不能偏聽，否則都在同溫層裡，「那種抗中是保不了台灣的」，如果大陸武力犯台，台灣人民都會起來抵抗，自己是海軍陸戰隊，終身陸戰隊，兩岸有事，我一定會站在第一線保衛我們的國家。

財劃法

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