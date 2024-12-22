財劃法／黃偉哲：北部吃肉東部喝湯 南部連骨頭都啃得辛苦
台南市長黃偉哲針對立院剛通過的財劃法修正案，今奉勸在野黨不要只是拿3千億元大家分一分就了事，強調這樣的財劃法是既患寡又患不均，讓北部吃肉、東部喝湯、南部啃骨頭都肯得很辛苦，會力爭調整分配公式。
立院通過財劃法修正案後各縣市解讀不同，有縣市歡喜經費增多，但也有縣市大罵不均。台南市長黃偉哲今天表示，財劃法修正案有諸多不合理，不合理處在重東邊輕西邊、重北部輕南部、重離島輕本島。
黃偉哲奉勸在野黨，不要只是拿3千億讓大家分一分，反正大家都有增加，就沒事了，但絕對不是這樣，如此的資源分配不但患寡還患不均，事實上，財劃法也不能說隨便拿一塊，讓大家來搶。
黃偉哲說，從財劃法修正案來看，可以看到很多分配方式是非常不合理，可以說是「北部吃肉，東部喝湯，南部連骨頭都肯得很辛苦。」這部分絕對無法善罷甘休，我們絕對會力爭到底，要重新調整分配方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言