財劃法／黃偉哲：北部吃肉東部喝湯 南部連骨頭都啃得辛苦

台南市長黃偉哲針對立院剛通過的財劃法修正案，今奉勸在野黨不要只是拿3千億元大家分一分就了事，強調這樣的財劃法是既患寡又患不均，讓北部吃肉、東部喝湯、南部啃骨頭都肯得很辛苦，會力爭調整分配公式。

立院通過財劃法修正案後各縣市解讀不同，有縣市歡喜經費增多，但也有縣市大罵不均。台南市長黃偉哲今天表示，財劃法修正案有諸多不合理，不合理處在重東邊輕西邊、重北部輕南部、重離島輕本島。

黃偉哲奉勸在野黨，不要只是拿3千億讓大家分一分，反正大家都有增加，就沒事了，但絕對不是這樣，如此的資源分配不但患寡還患不均，事實上，財劃法也不能說隨便拿一塊，讓大家來搶。