快訊

大彎北段商業區被當大直豪宅賣 代銷露餡建商判賠百萬

變得不蓬鬆、吸水性也變差？廚房常見2物品讓毛巾再度柔軟

財劃法／黃偉哲：北部吃肉東部喝湯 南部連骨頭都啃得辛苦

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天參加AI機器人創意暨全國官軍盃表示，剛通過的財劃法修正案，既患寡又患不均。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天參加AI機器人創意暨全國官軍盃表示，剛通過的財劃法修正案，既患寡又患不均。記者鄭惠仁／攝影

台南市長黃偉哲針對立院剛通過的財劃法修正案，今奉勸在野黨不要只是拿3千億元大家分一分就了事，強調這樣的財劃法是既患寡又患不均，讓北部吃肉、東部喝湯、南部啃骨頭都肯得很辛苦，會力爭調整分配公式。

立院通過財劃法修正案後各縣市解讀不同，有縣市歡喜經費增多，但也有縣市大罵不均。台南市長黃偉哲今天表示，財劃法修正案有諸多不合理，不合理處在重東邊輕西邊、重北部輕南部、重離島輕本島。

黃偉哲奉勸在野黨，不要只是拿3千億讓大家分一分，反正大家都有增加，就沒事了，但絕對不是這樣，如此的資源分配不但患寡還患不均，事實上，財劃法也不能說隨便拿一塊，讓大家來搶。

黃偉哲說，從財劃法修正案來看，可以看到很多分配方式是非常不合理，可以說是「北部吃肉，東部喝湯，南部連骨頭都肯得很辛苦。」這部分絕對無法善罷甘休，我們絕對會力爭到底，要重新調整分配方式。

台南市長黃偉哲今天參加AI機器人創意暨全國官軍盃表示，剛通過的財劃法修正案，既患寡又患不均。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天參加AI機器人創意暨全國官軍盃表示，剛通過的財劃法修正案，既患寡又患不均。記者鄭惠仁／攝影

財劃法

延伸閱讀

颱風要地方自己面對？ 黃偉哲：點出巧婦難為無米之炊

真的太氣！黃偉哲再怒轟「荒唐的財劃法台南未被公平對待」

「美國賽車節 IN TAINAN」1/18-19臺南登場

臺南建置全臺最大緊急車輛優先號誌系統

相關新聞

稱過關法案窒礙難行 卓揆：遇災地方自行面對

立法院前天三讀通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法修正案，賴清德總統昨表示，法案未經充分討論、無視民意，沒收民主國家的權力分立...

新聞眼／卓揆「救災無力論」 當眾甩鍋地方

財劃法修正案通過，大幅挹注各地方政府統籌分配款，該是中央、地方齊心思考如何運用人民血汗錢之際，行政院長卓榮泰竟然語出「地...

財劃法／黃偉哲：北部吃肉東部喝湯 南部連骨頭都啃得辛苦

台南市長黃偉哲針對立院剛通過的財劃法修正案，今奉勸在野黨不要只是拿3千億元大家分一分就了事，強調這樣的財劃法是既患寡又患...

財劃法修正 綠委鍾佳濱批：只談收入未來恐再大吵一番

財政收支劃分法修法三讀通過，民進黨立委鍾佳濱說，不只重回重北輕南、重都會輕鄉村，讓中央喪失濟弱扶傾宏觀調控能力，且只規範...

財劃法修正通過 劉和然：更加落實新北各項建設

財劃法修正通過，後續效應也引發討論，新北副市長劉和然表示，新北人均預算是六都最低，過去一直想著如何讓各都補助款平均，如今...

挺財劃法修法被綠營圍剿 謝龍介：民進黨版本在哪裡？

立法院會20日三讀通過修正財政收支劃分法，財政部初步試算，六都中高雄市、台南市的增幅最少，而這也讓長期深耕南二都的國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。