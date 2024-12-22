財劃法修正 綠委鍾佳濱批：只談收入未來恐再大吵一番

財政收支劃分法修法三讀通過，民進黨立委鍾佳濱說，不只重回重北輕南、重都會輕鄉村，讓中央喪失濟弱扶傾宏觀調控能力，且只規範收入不提支出，有些縣市等核算支出項目才發現不增反減，屆時恐怕還得大吵一番。

鍾佳濱舉例，精省後，中央承接許多原來省政府業務，例如屏東縣現有的公立高中職原為省立學校，財劃法修正通過，這些學校的經費是否改由屏東縣政府負責？屏東縣眾多的農水路更新經費，每年光是透過他向中央爭取就高達近2億元，這些過去是省水土保持局等單位負責，未來是否改由縣府負擔？若把支出項目釐清，屏東縣政府多出134億元，恐怕入不敷出。

鍾佳濱說，為什麼上一次修正是在民國88年（精省），之後就沒再修，其原因如下：其一，當年修法的原因，在於精省後行政層級減少，財政分配結構不同，不得不修。其二，之後修不動原因，在於每一次新的計算公式，中央和地方政府垂直分配，一方分配比例增加必然另方分配減少，這種情況還好商量；更麻煩的是，縱使地方政府分配都增加，但在水平分配，增加較少的縣市，必然抗議，尤其是中央政府所在的台北市。

鍾佳濱說，不管計算公式的指標怎麼設計，包括人口多寡、土地面積大小、公司營業稅貢獻高低等，每個項目都有它的理由支持，但只要公式算出個別收入金額，相較之下，少的一定不滿意，各項的權重占比再調整，重新計算後，又再吵一次，如此周而復始，新版永遠修不出來。

鍾佳濱表示，國民黨版本將財劃法中，規範所分配到的收入，應該用於哪些支出項目的附表給刪除了，國民黨執政的地方政府們，就像辦理遺產繼承的眾子孫，只看到白花花的鈔票存款，沒想到同時要支付帳單債務；也正因為這樣，國民黨智庫提供版本才會一再推陳出新，分配的計算公式一再重新調整，院會二讀會當天，還在提更新版。

鍾佳濱強調，只看收入、不問支出修法模式，讓各地方政府陶醉在搶錢成功的喜悅，而且以國民黨占大多數的地方首長，還可以向民眾邀功；但是，支出面的項目沒講好，等到日後付帳單，大家再來大打出手、大鬧一番嗎？

鍾佳濱說，現在國民黨地方執政縣市占多數，在欠缺配套，急著向中央搶錢，未來如果國民黨縣市長人數變少，是否又重新修改？國眾兩黨推動新版財劃法，讓人有「我倆沒有明天」的末日感。