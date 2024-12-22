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高市綠營議員批財劃法暴力修法 呼籲修正分配

中央社／ 高雄22日電

立院三讀通過財政收支劃分法修正案，牽涉各縣市預算分配。根據新修法內容，高雄市統籌分配款增幅為六都最低，多名民進黨高雄市議員今天痛批藍白「暴力修法」，剝奪高雄市民權益。

民進黨「南方聯合問政連線」高雄市議員簡煥宗、張勝富、邱俊憲、何權峰、黃彥毓、湯詠瑜等人今天聯合透過新聞稿，譴責藍白「暴力修法」剝奪高雄市民權益，高雄市在此次修法中受害，統籌分配款比例全國倒數第一，六都增幅最低。

「南方聯合問政連線」指出，修法刻意壓低高雄有利的土地面積權數，並提高人口指標，導致幅員遼闊且人口結構老化的高雄分配補助大幅縮減。

「南方聯合問政連線」表示，高雄長期承擔全國高污染工業的環境負擔，卻在財政分配中受到壓縮，這種「逆向分配」不僅無助於彌補南北發展差距，反而進一步加劇城鄉不均，嚴重違背環境與財政正義。

「南方聯合問政連線」強調，財劃法的修正應以縮小城鄉差距、促進均衡發展為目標，而非壓縮南方縣市的資源與空間。此次修法的結果，反而讓高雄等南方地區在資源分配上更加弱勢，對地方發展與市民福祉造成嚴重衝擊。

他們呼籲重新檢視此次修法內容，正視高雄市的發展需求，避免分配不公進一步惡化南北差距。高雄市民的權益不容剝奪，南方價值不能被犧牲，「南方、高雄，真的不值得公平對待嗎？」未來將持續為南方發聲，爭取合理分配方案。

財劃法

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