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挺財劃法修法被綠營圍剿 謝龍介：民進黨版本在哪裡？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院會20日三讀通過修正財政收支劃分法，財政部初步試算，六都中高雄市、台南市的增幅最少，而這也讓長期深耕南二都的國民黨立委柯志恩、謝龍介成為綠營圍剿目標。謝龍介不甘示弱反擊，民進黨立院黨團的版本在哪裡？圖／聯合報系資料照片
立法院會20日三讀通過修正財政收支劃分法，財政部初步試算，六都中高雄市、台南市的增幅最少，而這也讓長期深耕南二都的國民黨立委柯志恩、謝龍介成為綠營圍剿目標。謝龍介不甘示弱反擊，民進黨立院黨團的版本在哪裡？圖／聯合報系資料照片

立法院會20日三讀通過修正財政收支劃分法，財政部初步試算，六都中高雄市、台南市的增幅最少，而這也讓長期深耕南二都的國民黨立委柯志恩、謝龍介成為綠營圍剿目標。謝龍介不甘示弱反擊，民進黨立院黨團的版本在哪裡？

根據財政部試算金額，南二都增幅為六都倒數，讓柯志恩、謝龍介一時間成為綠營的攻擊箭靶，民進黨立委林俊憲更直接點名謝龍介，謝龍介昨深夜也不甘示弱，於臉書回擊，並呼籲林俊憲不要造謠。

謝龍介表示，林俊憲說馬祖未來分配款會由每年7億變成70億元，基隆市會由58億元變成250億元，但事實是，根據上周五通過的財劃法版本試算，連江縣分配款由每年7億元增加到33億元，基隆市由58億元增加到133億元，連基礎資訊都搞不清楚，公然傳遞錯誤消息。

謝龍介提到，林俊憲說修過的版本，台南市只增加164億元不公平，問他怎麼敢支持，「那我也要問了，行政院的版本在哪裡？民進黨團的版本在哪裡？你的版本又在哪裡？行政院還說現行財劃法最好，那就是一毛都不增加。」

謝龍介強調，他的一票贊成，替台南市財政增加164億元，而林俊憲的一票反對，支持的是一毛都不增加，你對得起台南人？

財劃法

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