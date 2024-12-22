財劃法修正屏東分配墊底 周春米：極度不公拉大南北差距

立法院三讀通修正財政收支劃分法，屏東縣長周春米昨晚在臉書發文說，修正版本未經討論與試算，造成屏東縣獲分配的增幅在非六都縣市墊底，對屏東極度不公、情何以堪，草率修法令人無法接受，更擴大台灣的南北差距和城鄉不均。

周春米說，攸關全國22縣市數千億的預算分配，未經充分討論，事前更沒讓地方政府表達意見，就強渡關山，蠻橫通過。

周春米說，她支持財劃法修法，多次表達應有完善討論與配套，讓各縣市能公平分配，但讓人傻眼的是，「修正版本未經討論與試算金額，造成屏東縣獲分配的增幅在非六都縣市墊底，對屏東極度不公、情何以堪，如此草率修法令人無法接受，更是擴大台灣的南北差距和城鄉不均」。

周春米也列舉財劃法修法對屏東「三大不公不義」：

一、南北差距擴大：財政資源仍高度集中於雙北，持續拉大南北差距：修法獲配可增加金額，台北市及新北市分居全國第一、第二，增加金額將近800億元，資源分配嚴重不均。

此次修法亦過度偏重人口指標分配，由現行20%調高為45%，將使人口主要集中的城市都會區，持續獲取較多的資源，擴大城鄉落差，例如新北市人口為全台最多，此次分配增加金額374億僅次於台北市，而增加比例更是六都之冠。

反觀，不只是屏東增幅非六都最低，台南市、高雄市增幅也排六都末2名，有違政府極力破除過去重北輕南、全力推動均衡台灣的擘劃，對屏東極度不公平。

二、重大建設延宕：財劃法修法應通盤考量事權劃分、財政情勢的公平性與合理性，除了滿足地方財政需求，同時必須維護中央財政規劃能力，如此倉促修法，讓人擔心高鐵南延屏東、高屏二快、屏南快道等重大建設，中央政府沒有辦法協助屏東如期如質完成，對屏東未來發展將造成重大影響。

三、產業發展受限：本次修法僅以營利事業營業額為設算指標，重工商輕農業，未考量縣市產業特性及區域發展差異，同樣有利於工商發展繁榮都會區，如台北市獲配增加416億元、新竹市增加210億元，分居直轄市及縣市最高。對於農林漁牧產值近700億元的屏東縣極度不公，無法轉換分配到實質稅款，完全不合理。（雲林縣雖亦是農業重鎮，但因有六輕設址拉高營業額）。

周春米說，中央統籌分配稅款基本精神應是濟弱扶貧、調劑各縣市的財政收支狀況，應兼顧城鄉差距與區域發展，改善貧富差距，落實國家資源分配正義，不應該有差別待遇。