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財劃法修正 蔣萬安：有助各地方財政自主

聯合報／ 地方社會中心、記者賴昭穎／連線報導
台北市長蔣萬安昨受訪，談及財畫法通過，有助於落實地方自治及提升自主財政能力。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安昨受訪，談及財畫法通過，有助於落實地方自治及提升自主財政能力。記者林佳彣／攝影

新版財劃法修正案三讀通過，藍、綠執政縣市兩樣情。高雄市長陳其邁說，高雄增幅在六都排尾端，「這種草率修法，我無法接受」。台南市長黃偉哲也說「我絕對沒辦法吞下這口氣」。桃園市長張善政說，財源多一點是好事。台北市長蔣萬安說，對各地未來財政的自主能力有幫助。

苗栗縣長鍾東錦認為，賴總統在台南市長、行政院長任內，都說過要修財劃法，只是現在修的方向不符合中央的期待，但修就修了，希望可以順利實行；有人喊南北不均，「老實講，手指伸出來都不一樣長」，公平分配的可能性不大，按法律制度來，是最好的方法。

蔣萬安說，台北市身為首都，會持續各項大型建設，目前有六條捷運正在興建，打造親水城市、老舊校舍改建等，都需要投入相當大的經費，財劃法通過，對未來的財政自主能力的提升是有幫助。

新北市長侯友宜表示，等了很久三讀通過，各黨派都曾提出呼籲，縱使討論過程有不同建議，但他相信，為地方發展更好是共識。

張善政認為，此次修法應跳脫藍綠觀念，從地方發展面向看待，而財源多一點，對地方政府來說都是好事，有助加速地方發展；新版統籌款桃園增加二五○多億元，將用在刀口上。

台中市財政局表示，一向期待中央擴大統籌款的規模，將嚴守財政紀律支出。

陳其邁說，這次修法對高雄極度不公，刻意將有利於高雄的指標調降，讓高雄增加幅度在六都排名尾端；他支持財劃法修正，但這種修法是將預算資源的逆分配，將更惡化台灣的南北差距、城鄉不均。黃偉哲說，不管人口或面積，試算結果台南增幅居然輸給新竹市、彰化縣，這是重東輕西、重離島輕本島、重北輕南的財劃法，台南市政府全力反對。

嘉義縣長翁章梁指出，他一直主張地方財政應該增加，但錢增加了，人力卻沒增加，未來運作也會發生問題，員額必須重新檢討；過去由中央補助的經費，未來是否有其他的計算方式，還是由地方自行負擔？必須經過公開和透明的充分討論。

財政部回應，立法院未經充分討論即三讀通過財劃法部分條文修正案，財政部深表遺憾，以一一四年度中央政府總預算案相關稅收推估，須增加釋出財源三千七百五十三億元，對中央財政造成嚴重衝擊，影響全民福祉。

明年統籌分配款變化 製表／政治中心
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立法院 財劃法

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