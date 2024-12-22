稱過關法案窒礙難行 卓揆：遇災地方自行面對

立法院前天三讀通過選罷法、憲法訴訟法、財劃法修正案，賴清德總統昨表示，法案未經充分討論、無視民意，沒收民主國家的權力分立，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」；行政院長卓榮泰說，相關法案窒礙難行，將依照憲法所賦予的權力，捍衛憲政秩序。

財劃法修正 釋地方3753億

針對新通過的財劃法修正案，財政部初步試算結果，中央將多釋出三七五三億元給地方。卓榮泰說，未來颱風，行政院沒能力到各個地方，地震來臨，地方政府要自己非常勇敢去面對，各種建設勢必中途停擺，他不願意發生這樣的事情，但中央政府的國庫會變成空虛，地方政府的執行如果是跨縣市、跨年度將如何因應？

桃園市長張善政說，自己擔任行政院長時，台南二○一六年發生強烈地震，大家看到救災是全台灣、全國一體，沒有分中央、地方，沒有藍綠。台北市長蔣萬安也表示，照顧人民、服務民眾是政府天職，面對各項災害不分縣市鄉鎮、不分黨派，盼中央與地方秉持此信念來應對各項挑戰。

立院前晚挑燈夜戰三讀通過三大法案，賴總統昨凌晨在臉書表示，立法院是國家最高民意機關，象徵台灣自由民主，但強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，剝奪人民監督的權力，沒收權力分立的原則。

賴總統說，選罷法剝奪人民監督國會的權利，憲訴法以立法凌駕司法，用不合理的門檻，實質架空憲法法庭的運作，侵害司法獨立，更封殺人民最後保障和救濟。

至於財劃法，賴總統說，民進黨執政後，中央不分顏色透過統籌稅款、補助款源挹注地方，未反對修財劃法，只要求中央、地方一起討論。但立法院修正通過的財劃法，中央會少數千億的收入，育兒津貼誰來發？私立大學學費誰來補助？跨縣市的治水誰做？這些都還要中央來做，必然嚴重排擠國防預算，影響人民生命安危。

賴：用更大民主解決紛爭

反對修法的「青鳥」在國會表決時，一度衝撞警方試圖進入立院。賴總統說，許多年輕人站出來，這些人挺身而出，不是為了求職，而是為了捍衛屬於人民的權利，人民更不應該被訕笑，不應該被譏諷對待。

賴總統表示，執政團隊會守護得來不易的民主自由憲政制度，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。卓榮泰說，會盡一切努力，依照憲法所賦予的權力，守護自由民主的憲政體制。

府院對策 是否「不副署」

但卓揆並未透露後續作為，行政院人士說，府院一直與立院黨團密切聯繫，討論對策方案，具體方式仍要等到周一實際看到法案，再看周二的司法院人事同意權的投票結果，才會進一步有結論。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，總統府有總統的高度，行政院也有其高度，民進黨團會站在立院立場，提出相關救濟方式。他強調，「我們會竭盡所能，思考任何可能方式」，包括大家所談的行政院是否不副署法案，要尊重總統、行政院長，也要先冷靜好好思考。

朱立倫：賴要成尹錫悅？

國民黨主席朱立倫說，作為執政黨主席的賴總統，不僅對綠委意圖癱瘓國會不加制止，更不願意正面看待國會因應民意期待而做出的修法成果，賴清德是否選擇成為下一個尹錫悅，存乎一念之間。