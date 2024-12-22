卓揆稱救災地方靠自己…藍批中央恐嚇 是把持財政戒嚴論

財劃法修正案通過，行政院長卓榮泰昨表示，修法導致國庫空虛，未來颱風、地震地方政府要自己面對。藍營回批，這是中央恐嚇全國國民，是中央把持財政的戒嚴論。

地震重創花蓮，卓榮泰「地震、颱風無力論」震撼地方，國民黨花蓮縣議會黨團總召吳東昇批，院長的說法當然是恐嚇，恐嚇的是全國國民，中央不只想獨裁，還想用稅收分配來挾持恐嚇地方百姓，「這不是中央把持財政的戒嚴論嗎？」

台北市長蔣萬安指出，照顧人民、服務民眾是政府的天職，若面對颱風地震各項災害，從來都是不分中央地方、不分縣市鄉鎮、不分黨派顏色，大家全力搶救、相互支援，盼中央與地方持續秉持這樣信念來應對各項挑戰，照顧民眾。

新北市新聞局長李利貞轉述侯友宜說法，給民眾安穩的日常生活，是執政者的責任，本來就是中央地方一起努力。李利貞說，不管民生日常或突發天災，地方政府一向勇於面對，期待中央面對國會決議，面對民眾需求，攜手地方一起前行。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，地震過後，感受到中央對地方厚此薄彼，對災民照顧有看到，但除了針對旅客的住宿補助，對旅宿、夜市、伴手禮等觀光業者的薪資、營運虧損補貼都沒有。

陳義豐認為，行政院長是國家的二把手，要有一定的高度，更必須尊重民意，少數服從多數，多數尊重少數，過去民進黨在立法院的人數比較多，通過法案也是這樣，現在國會在野立委的人數比較多了，作法也是一樣。

台南市長黃偉哲說，卓榮泰的說法只是點出「巧婦難為無米之炊」的事實，在野黨掠奪中央行政部門的資源，卻要科以更重的責任，這是很清楚的。

台南市府表示，台南農耕面積、公路系統全台最多，擁有全國最多文化古蹟，都需要大量維護經費，天災來襲時，需要中央政府補助支援，修法後中央經費大幅減少，未來恐無法給予地方足夠的農損補助、災損修復經費。