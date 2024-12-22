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新聞眼／卓揆「救災無力論」 當眾甩鍋地方

聯合報／ 記者李承穎
行政院長卓榮泰（左）昨到花蓮視察表示，地震來臨，地方政府要自己非常勇敢去面對。 記者王燕華／攝影
行政院長卓榮泰（左）昨到花蓮視察表示，地震來臨，地方政府要自己非常勇敢去面對。 記者王燕華／攝影

財劃法修正案通過，大幅挹注各地方政府統籌分配款，該是中央、地方齊心思考如何運用人民血汗錢之際，行政院卓榮泰竟然語出「地震颱風無力論」，渾然忘了災害防救法明定行政院該負的各項責任，堂堂閣揆竟當眾甩鍋，說的到底是氣話，還是恐嚇地方？

賴清德總統早在台南市長任內，就曾拋出要修財劃法，甚至就任行政院長時，也擬定過草案，綠營縣市首長也多次疾呼要修法，但真要通過之際，在國會內展開大亂鬥，還要利用「青鳥」在場外暴力阻擋，執政黨諷刺地成了「當家鬧事」的主角。

未料翌日，當家繼續「鬧事」，卓榮泰視察今年被地震、颱風雙重重創的花蓮，竟稱財劃法修正案通過，要地方非常勇敢面對地震和風災，行政院已無力到各地方，這席話對還深陷災害泥淖、努力一步步爬起的花蓮縣民，情何以堪？諷刺地是，卓揆今年六月到花蓮，才說要大家「同島一命」，如今卻是「中央無力」。

且攤開災害防救法明定，災害預防、應變及復原重建的業務主管機關，風災、震災等是內政部，水災、旱災等是經濟部，空難、海難等是交通部，甚至土石流大規模崩塌等也是農業部，行政院更是身負統籌重責，決定災害防救基本方針，讓各縣市得以依循。

試問哪一條，可讓中央能說一句「沒有能力」就了事？卓揆又到底是如何去脈絡化，才能跳針到民進黨過去期盼的財劃法修正後，會讓行政院無力面對災害。

卓榮泰真正該思考的，反而是地方獲得中央統籌分配款大增三七五三億後，實務上如何與地方合作運用款項，就像嘉義縣長翁章梁所擔憂錢增加了、人沒增加，未來運作會有問題，原本中央負擔的部分，是否由地方負責？都是眼前要立解的習題，但卓揆卻選擇先恐嚇、先甩鍋地方。

中央分配資源愈來愈傾向「重南輕北」，財劃法修正後盼能均衡各地財政，但卓榮泰敢在藍營執政縣市大談「無力論」，引發地方焦慮，未來救災是否要分藍綠、南北？也難怪桃園市長張善政趕緊上一堂「閣揆課」，不只是提醒卓榮泰救災應該全國一體，也才是真正的「同島一命」。

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