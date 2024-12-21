財劃法分配增幅非六都最低 屏東縣府：極度不公

立法院昨天通過財政收支劃分法修正案，屏東分配增加率為非直轄市最低。屏東縣政府表示，修法過程草率、對屏東極度不公，更有拉大南北差距、擴大城鄉落差等隱憂。

屏東縣財政局今天發布新聞稿表示，財劃法修法過程「草率、荒唐」，攸關全台22縣市，新台幣數千億元預算分配，未經充分討論，事前也沒有讓地方政府表達意見就強渡關山。

財政局說，修法臨到表決前，還提出多個不同修正版本，未經討論與試算金額，讓屏東可增加金額砍了大半，獲分配增加比率成非六都縣市倒數第1，「對屏東極度不公」，草率修法令人無法接受，更擴大台灣南北差距和城鄉不均。

財政局指出3點隱憂，其一、財政資源仍高度集中於雙北，持續拉大南北差距：修法獲配可增加金額，台北市及新北市分居全台第1、第2，增加金額將近800億元，資源分配嚴重不均。

其二、過度偏重人口指標分配，恐擴大城鄉落差。人口指標占比高達45%，將使人口主要集中的城市都會區，持續獲取較多資源，而人口原本就較少的農業鄉村地區依然資源匱乏，擴大城鄉差距。新北市人口為全台最多，此次分配增加金額374億僅次於台北市，而增加比例更是六都之冠。

其三、僅以營利事業營業額為設算指標，重工商輕農業，未考量縣市產業特性及區域發展差異：營利事業營業額指標占比高達30%，同樣有利於工商發展繁榮的都會區，如台北市獲配增加416億元、新竹市增加210億元，分居直轄市及縣市最高，而對於以農業為主要產業的屏東縣極度不公。屏東農林漁牧產值近700億元，卻無法轉換分配到實質稅款。此外，雲林縣雖也是農業重鎮，但因有六輕設址拉高其營業額。

財政局表示，中央統籌分配稅款基本精神應是濟弱扶貧、調節各縣市財政收支狀況，因此分配機制必須兼顧城鄉差距與區域發展，公平落實國家資源分配正義，不使國民因居住縣市不同而有差別待遇。財劃法應滿足地方財政需求、落實地方自治及維護中央財政規劃能力等，在多重考量下充分討論並審慎規劃，不應倉促修法。

財政局認為，此次修法令人遺憾，未經充分討論，貿然大幅削減中央可支配財源，不僅危及中央財政穩健，也使中央喪失推動各項重大建設及社會福利政策能力、協助財政狀況相對較差縣市的建設量能與平衡區域發展功能，擔心未來屏東縣重大建設、社福支出等會失去中央奧援，也害怕對國家長遠發展不利。