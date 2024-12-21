颱風、地震地方政府自行面對 蔣萬安：照顧人民是天職

立法院通過財政收支畫分法修正案等三案，行政院長卓榮泰今天表示，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對。對此，台北市長蔣萬安指出，照顧人民、服務民眾是政府的天職，若面對颱風地震各項災害，從來都是不分中央地方。

據台北市政府發言人殷瑋轉述，蔣萬安的立場是，照顧人民、服務民眾是政府的天職，若面對颱風地震各項災害，從來都是不分中央地方、不分縣市鄉鎮、不分黨派顏色，大家全力搶救、相互支援，盼中央與地方持續秉持這樣的信念來應對各項挑戰，照顧民眾。

此外，殷瑋則指出，行政院長領導中央行政機關，理應為民服務，說出「未來颱風地震來臨…地方政府必須勇敢自行面對」這樣的話，會不會製造人民恐慌？會不會打擊民眾對政府的信任與信心？院長這樣的說法恐怕並不適當。