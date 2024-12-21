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財劃法三讀通過 鍾東錦：怨沒 沒怨少

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦上午參加全縣家長會長授證及交流，他對財劃法修正通過感到非常高興。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦上午參加全縣家長會長授證及交流，他對財劃法修正通過感到非常高興。記者胡蓬生／攝影

立法院昨天三讀通過「財政收支劃分法」修正案，苗栗縣長鍾東錦認為苗栗是目前全國唯一被中央「財政控管」的縣市，修法後增加的財源會以「還債優先、建設並進」方式來處理，縣內許多地方建設都會加速。

鍾東錦表示，財劃法修正通過，他非常高興，感謝立委和大家的關注和努力；至於縣府能增加多少財源，目前還不確定數字，但他認為修改通過的比率還滿恰當，台語有俗話「怨沒 沒怨少」（意指寧願少不能沒有），苗栗增加的財源到了縣府，相信所有地方建設的速度都會加快，不致於規劃費、補助經費都要中央、地方不斷往返審查、修改，財劃法修法後，地方建設速度會加快，也能落實地方自治。

他表示，印象中總統賴清德擔任台南市長、行政院長時都支持財劃法修法；在凍省前，地方財政不致於像現在這麼嚴重，苗栗財政甚至被中央控管，也是全國僅有的情況，其他縣市首長或許有不同意見，但他認為財劃法修正的比率算是很適切。

縣府相關主管表示，苗栗縣未來能增加多少統籌分配稅款的財政收入，目前數字並不確定，還是得等財政部公告。

財劃法

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