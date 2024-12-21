財劃法修正通過 傅崐萁：落實地方自治

財政收支劃分法20日在藍白立委聯手下三讀修正通過。花蓮縣長徐榛蔚今天說，地方建設不用再因預算不足分多次進行。國民黨團總召傅崐萁則說，更能落實地方自治。

徐榛蔚和傅崐萁今天出席「113年宗教歲末感恩祈福會」，與勝安宮、花蓮縣佛教會、花蓮市新夏部落頭目孫光輝等代表，行三獻吉禮、三跪十二叩首最敬禮，祈求眾神庇佑花蓮。

傅崐萁致詞指出，過去25年地方自治一直無法落實，財劃法修正後，讓地方政府有充足財源並完成建設，更能在第一時間照顧地方民眾，做好各項建設及社會福利。

徐榛蔚致詞提到，花蓮很多工程多年來都因經費不足，必須耗時1至2年且分多次進行，立法院昨天深夜三讀修正通過財政收支劃分法，讓地方財政可以穩固，不再因預算不足導致建設無法一次到位。

徐榛蔚細數近年陸續動工的新城合署辦公廳舍、花蓮市圖書館、社福館耐震補強等，未來有更充沛的地方財源，建設可大步向前，縣府會持續為花蓮的建設努力打拚，感謝傅崐萁、國民黨籍立委鄭天財等多名立委促成財劃法修正。