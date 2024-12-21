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財劃法修正通過 宜縣：應不影響鐵路高架等建設

中央社／ 宜蘭縣21日電

財政收支劃分法修正案三讀通過。宜蘭縣副縣長林茂盛今天對此表示，樂觀其成，並認為應該不會影響正在推動的鐵路高架、高鐵延伸宜蘭等重大建設。

財劃法修正案通過，將調整各縣市的統籌分配稅款。宜蘭縣政府財政稅務局認為，宜蘭縣2025年分配到的中央統籌分配稅款原是新台幣62億元，若套用三讀通過的財劃法修正版本試算，將可再增加128億元。

林茂盛指出，縣府一直極力爭取財劃法修正，三讀通過後若能順利實施，對縣府歲入一定有所挹注，地方財源增加後，也更有利於推動社會福利、文化教育、交通建設等政策。

他表示，高鐵延伸宜蘭是中央重大交通路網建設，與宜蘭鐵路高架都是「現在進行式」，這2項重大交通建設都依現行規定推動，應不用擔心受財劃法修正而影響。

出身宜蘭的民進黨立委陳俊宇認為，財劃法修正後應不影響已拍板的高鐵延伸宜蘭、鐵路高架等建設，但他擔憂未來一些競爭型補助，例如提升觀光等，宜蘭縣可能更難爭取。

國民黨宜蘭縣議員黃琤婷表示，宜蘭縣政府財政狀況長期困窘，扣除常態性支出，每年能用於建設的預算不到20億元；財劃法修正案通過後，終於讓地方財政分配更加公平合理，宜蘭縣未來無論誰執政，都會有更充裕資源推動地方發展，這是超越政黨的修法。

財劃法

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