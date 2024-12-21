財劃法三讀 謝國樑：加強地方建設是民意趨向
立法院三讀昨天通過財劃法修正案，基隆市長謝國樑今晚在臉書貼文回應，這是一個期待已久的法案，雖修法過程有各方意見，但加強地方建設，共創進步是普遍民意趨向，他會繼續努力，讓基隆更進步向前。
基隆市議長童子瑋昨天也在臉書回應，立法院的衝突，童子瑋說，唯一能嚇阻失控立委的，就是民意。許多支持者都很擔心選罷法、財劃法、憲法訴訟法三部爭議法案的狀況，當白藍國會一而再、再而三的提出架空國家政權、破壞憲政體制的法案，他們要做的事情，就是站出來、講清楚，讓更多民眾知道這是錯誤法案，讓白藍立委看見民眾的不滿及反撲。
童子瑋說，中央政府和黨中央已經有完整的對策，他呼籲大家，現在有許多夥伴都處於情緒激動的狀態，避免互相指責跟直覺的批評，因為他們的目標，都是讓失控的國會回歸常軌，稼必須團結、國家才能找到出路。
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