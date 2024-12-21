真的太氣！黃偉哲再怒轟「荒唐的財劃法台南未被公平對待」

立法院財劃法修正三讀通過，台南市長黃偉哲除表達非常遺憾，指在野黨透過不民主的程序，強行通過，不符合公平正義「我絕對沒有辦法吞下這口氣」，台南市民也一定無法接受；稍晚在臉書貼文怒轟「荒唐的財劃法蠻橫三讀通過，南北資源差距越來越大！」

黃偉哲表示，昨天立法院強行通過的財政收支劃分法修正案，從實際分配結果來看，台南市在這波修正中並未獲得應有的公平對待。無論從人口數、土地面積或發展特殊性等面向分析，台南市的分配結果明顯低於合理水準，顯示現行分配機制仍充滿「重北輕南、重東輕西、重離島輕本島」的政治偏見。

根據修正後的統籌分配款，台南市獲得 485 億元，若以人口與土地面積計算，台南市的分配結果在全國22縣市中排名末段班，甚至在六都中是獲配金額總數最少的直轄市。

以人口面向，台南市人口約 186 萬人，每人平均分配2萬6079 元，在全國排名第 20 名，位列倒數第 3。以人口規模來看，台南市在全國排名第 6，但分配金額增加數卻遠低於其他城市，難以反映人口數應有的資源需求。

土地面積面向，台南市土地面積為 2191.65 平方公里，每平方公里分配約22,129,410 元，在全國排名相對落後，六都中排名最末。台南市擁有全台最大的平原區比例與最多的農耕地面積，基礎建設與維護成本高，但分配金額卻未能充分反映這些特殊需求。

台南市發展特殊性未被充分考量，現行分配方式未能顧及台南市的特殊發展條件與實際需求，導致資源分配極度不公：地理與基礎建設負擔，台南市是全台平原比例最高的城市，擁有全台第一的農耕地面積，農業發展需求龐大，基礎設施與道路維護成本遠高於其他縣市。

台南市公路系統為全台最多，交通維護經費負擔沉重，但分配款卻未充分反映這些實際支出求。

在文化資產維護壓力，作為台灣歷史文化古都，台南市擁有全國最多的文化古蹟與歷史建築，文化資產維護需要大量經費，但這些特殊需求未被體現在分配公式中。

產業貢獻未被計入，台南科學園區積極招商，產值逐步躍升全台之冠，2024 年產值更可望突破 2 兆元。但因現行分配方式以公司設立稅籍為計算依據，台南市的產業貢獻度未被納入考量，反而讓資源流向北部，對台南市造成嚴重的不公平對待。

黃偉哲說，分配不公對台南市帶來的影響，修正後的分配方式雖將營利事業營業額占比從 50%調降至 30%，但仍以公司設立稅籍為計算標準，地方生產貢獻度與實際負擔並未被列入考量，導致南科產值帶來的環境汙染、交通壓力及基礎建設維護成本均由台南市承擔，但統籌分配稅資源卻集中於台北市等稅籍所在地。

台南市統籌分配款長期為六都最低，無法充分支持地方發展需求。不管是人口或者是面積，試算結果，台南市增加的幅度居然還輸給新竹市與彰化縣，「這種結果對市民非常不公平，我也無法接受」；黃偉哲說，支持財劃法修正，但是應進一步檢討分配公式，加入地方生產貢獻度與實際支出需求，真正實現財政分配的公平正義，縮短南北差距，健全台南市的永續發展。