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偕傅崐萁祈福 徐榛蔚：財劃法修正讓縣市建設大步向前

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天舉行，縣長徐榛蔚（右）擔任主祭官，提及財劃法修正案通過，感謝國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）等多位立委促成。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天舉行，縣長徐榛蔚（右）擔任主祭官，提及財劃法修正案通過，感謝國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）等多位立委促成。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天舉行，縣長徐榛蔚擔任主祭官，偕同夫婿、立委傅崐萁等人一同祈福。對於財劃法修正案，她說，感謝傅崐萁等多位立委努力促成，讓各縣市有穩定財源，讓建設大步向前。

勝安宮主辦的祈福會下午在花蓮市花崗山中正體育館舉行，徐榛蔚偕同傅崐萁、勝安宮、花蓮縣佛教會、原住民花蓮阿美族祭師團及多個宗教團體、民意代表及信眾，祈求縣運昌隆、闔境平安。

徐榛蔚提到，花蓮多項工程多年來都因經費不足，必須一年到兩年，甚至分成多次進行，立法院昨三讀通過財政收支劃分法修正案，讓全國地方城市財政得以穩固健全，地方建設不再因為預算不足而無法一次到位。

她感謝國民黨立院黨團總召傅崐萁、立委鄭天財以及多位立委努力促成，讓各縣市有穩定財源，地方財源將未來更加充沛，為花蓮的建設提供更多助力。

徐榛蔚表示，近年縣府完成多項建設，挹注近10億元的花蓮圖書館、社福館的耐震補強工程、北昌幼兒園興建完成即將招生，各項長照工作正在啟航，還有新城合署辦公廳舍新建工程12日動土，總經費約3億5000萬元，預計後年7月完工。財劃法修正通過讓地方財源更充沛，縣府團隊會持續為花蓮的建設努力打拼。

傅崐萁也說，過去25年來地方自治一直無法落實，財劃法修正後更落實地方自治，讓地方政府有充足財源並完成建設，第一時間做好各項建設及社會福利，照顧鄉親。

花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天舉行，縣長徐榛蔚（右）擔任主祭官，與國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）等人一同祈福。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天舉行，縣長徐榛蔚（右）擔任主祭官，與國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）等人一同祈福。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天在花蓮市花崗山中正體育館舉行。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天在花蓮市花崗山中正體育館舉行。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天在花蓮市花崗山中正體育館舉行。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天在花蓮市花崗山中正體育館舉行。圖／花蓮縣政府提供

財劃法

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