快訊

直擊／張惠妹大巨蛋開唱周杰倫花籃藏哏 小S又出招

綠委半夜破窗「只想打架」立院朝野亂鬥 韓國瑜原本計畫曝光

財劃法修正案通過 宜蘭縣府：樂觀其成

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
財政收支劃分法修正案三讀通過，宜蘭縣的統籌分配款有望從62億元上升到190億元，縣府表示樂觀其成，也認為不會影響到現行重大建設。本報資料照
財政收支劃分法修正案三讀通過，宜蘭縣的統籌分配款有望從62億元上升到190億元，縣府表示樂觀其成，也認為不會影響到現行重大建設。本報資料照

立法院昨三讀通過財政收支劃分法修正案，增加地方政府的統籌稅款分配額度。宜蘭縣政府表示，對財劃法修正樂觀其成，未來財政能因此得到挹注，至於目前正在推動的高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等案，都按現行規定辦理，不擔心受影響中斷。

宜蘭縣財稅局指出，宜蘭2025年分配到的中央統籌分配稅款是62億餘元，若套用三讀通過的財劃法修正版本試算，將增加128億餘元到約190億元。

宜蘭縣副縣長林茂盛表示，縣府一直極力爭取財劃法修正，昨天晚上三讀通過後，若能順利實施，對縣府歲入一定會有所挹注，地方財源增加後，也更有利於推動社會福利、文化教育、交通建設等政策。

中央政府未來5年將在宜蘭挹注5500億元重大建設，包含高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等等。林茂盛指出，高鐵是國家重要建設、中央環島路網的一環，鐵路高架化也依現行規定的鐵路高架化要點推動，兩大重要建設應該都不會受到財劃法修正影響。

民進黨籍宜蘭縣立法委員陳俊宇也同意，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等已經拍板定案的重大建設，應不至於受到財劃法修正的影響，但是未來就不好說了，尤其是一些競爭型補助，比如觀光設施提升等非必要性建設，宜蘭縣勢必更難爭取。

陳俊宇強調，重點還是從整體國家財政考量，預算被地方分配後，中央所剩經費難以支應國防、社福、教育和交通建設等；財劃法修正需要取得共識，讓中央、地方雙贏，這次修法卻僅用3分鐘就送出委員會，昨審查時藍白兩黨更不斷提出更新版本，顯然是潦草決定的方案。

國民黨籍縣議員黃琤婷表示，宜蘭縣府財政狀況長期困窘，扣除常態性支出，每年能用於建設的預算不到20億元；財劃法修正案通過後，終於讓地方財政分配更加公平合理，宜蘭未來無論誰執政，都會有更充裕的資源推動地方發展，這是超越政黨的修法。

財劃法

延伸閱讀

財劃法過颱風地震自己面對？ 花蓮藍營怒：恐嚇全國人民

立院三讀通過財劃法 北市府致謝：可提升地方財政自主

陳其邁喊財劃法分配不公 鍾東錦勸：手指伸出來都不一樣長

財劃法修正案通過 嘉義縣長翁章梁表態盼增員額

相關新聞

真的太氣！黃偉哲再怒轟「荒唐的財劃法台南未被公平對待」

立法院財劃法修正三讀通過，台南市長黃偉哲除表達非常遺憾，指在野黨透過不民主的程序，強行通過，不符合公平正義「我絕對沒有辦...

【重磅快評】財劃法之爭 看出卓榮泰心中的政治凌駕百姓安全

財劃法在國會闖關成功三讀，行政院長卓榮泰今天到花蓮視察因強震受損的台鐵北回線小清水溪橋修復後的通車狀況，竟稱未來國庫會空...

財劃法三讀 謝國樑：加強地方建設是民意趨向

立法院三讀昨天通過財劃法修正案，基隆市長謝國樑今晚在臉書貼文回應，這是一個期待已久的法案，雖修法過程有各方意見，但加強地...

偕傅崐萁祈福 徐榛蔚：財劃法修正讓縣市建設大步向前

花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天舉行，縣長徐榛蔚擔任主祭官，偕同夫婿、立委傅崐萁等人一同祈福。對於財劃法修正案，她說，感謝傅...

卓榮泰要地方自己面對災害 侯友宜：本就是一起努力

財劃法三讀，行政院長卓榮泰今說，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢...

財劃法修正案通過 宜蘭縣府：樂觀其成

立法院昨三讀通過財政收支劃分法修正案，增加地方政府的統籌稅款分配額度。宜蘭縣政府表示，對財劃法修正樂觀其成，未來財政能因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。