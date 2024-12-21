財劃法修正案通過 宜蘭縣府：樂觀其成

立法院昨三讀通過財政收支劃分法修正案，增加地方政府的統籌稅款分配額度。宜蘭縣政府表示，對財劃法修正樂觀其成，未來財政能因此得到挹注，至於目前正在推動的高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等案，都按現行規定辦理，不擔心受影響中斷。

宜蘭縣財稅局指出，宜蘭2025年分配到的中央統籌分配稅款是62億餘元，若套用三讀通過的財劃法修正版本試算，將增加128億餘元到約190億元。

宜蘭縣副縣長林茂盛表示，縣府一直極力爭取財劃法修正，昨天晚上三讀通過後，若能順利實施，對縣府歲入一定會有所挹注，地方財源增加後，也更有利於推動社會福利、文化教育、交通建設等政策。

中央政府未來5年將在宜蘭挹注5500億元重大建設，包含高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等等。林茂盛指出，高鐵是國家重要建設、中央環島路網的一環，鐵路高架化也依現行規定的鐵路高架化要點推動，兩大重要建設應該都不會受到財劃法修正影響。

民進黨籍宜蘭縣立法委員陳俊宇也同意，高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化等已經拍板定案的重大建設，應不至於受到財劃法修正的影響，但是未來就不好說了，尤其是一些競爭型補助，比如觀光設施提升等非必要性建設，宜蘭縣勢必更難爭取。

陳俊宇強調，重點還是從整體國家財政考量，預算被地方分配後，中央所剩經費難以支應國防、社福、教育和交通建設等；財劃法修正需要取得共識，讓中央、地方雙贏，這次修法卻僅用3分鐘就送出委員會，昨審查時藍白兩黨更不斷提出更新版本，顯然是潦草決定的方案。

國民黨籍縣議員黃琤婷表示，宜蘭縣府財政狀況長期困窘，扣除常態性支出，每年能用於建設的預算不到20億元；財劃法修正案通過後，終於讓地方財政分配更加公平合理，宜蘭未來無論誰執政，都會有更充裕的資源推動地方發展，這是超越政黨的修法。