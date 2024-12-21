快訊

直擊／張惠妹大巨蛋開唱周杰倫花籃藏哏 小S又出招

綠委半夜破窗「只想打架」立院朝野亂鬥 韓國瑜原本計畫曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨：健全地方財政遭情緒勒索 卓榮泰成失格院長

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院昨日三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰（左）今表示，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，政府會努力從憲政秩序恢復憲政體制運作。記者王燕華／攝影
立法院昨日三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰（左）今表示，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，政府會努力從憲政秩序恢復憲政體制運作。記者王燕華／攝影

立法院昨日三讀通過財劃法修正案，不過行政院長卓榮泰今日說法引發國民黨不滿。國民黨批，健全地方財政遭情緒勒索，卓榮泰成失格院長。

卓榮泰今日表示，中華民國政府體質已經改變，五院體制失衡、中央地方斷層、人民罷免的權力也斷線。若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對，政府會努力從憲政秩序恢復憲政體制運作。

國民黨表示，立法院三讀財劃法修正後，本來財劃法使地方政府挹注3753億，對於地方建設大有益處，不但賴清德總統立刻發文批評財劃法修正將造成中央缺乏預算，卓榮泰不願意正視地方財政問題，卻只想要對地方政府進行情緒勒索，宣稱「未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢面對。」

國民黨指出，過去審計長也在國會報告中承認中央政府年都有歲計賸餘，這個數字明明達到2500到5000億元，即便中央有錢花不完，也不願意透過修法挹注財政早就貧弱的地方政府。

國民黨表示，過去民進黨長期支持財劃法修法，不論是蘇貞昌、賴清德，都全力支持，現在卻不斷找理由反對，修法期間不願意提出行政院版本討論，執政黨立委連自己提案都不願意好好討論。在法案通過後，更對地方政府情緒勒索，不願意協助地方政府救災，不但完全失格，毫無尊重國會修法的民主素養。

國民黨提到，民進黨現在仍有高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣五個執政縣市，行政院長有如小學生般的翻桌發言，難道是也要棄這這些綠營縣市於不顧，或是民進黨執政縣市要幾局擁護行政院發言，捐回修法後的新增的分配款項嗎？

國民黨呼籲，行政院不該拿統籌分配款當武器，動輒以刪除或減少某些政事別的預算來威脅在野黨與地方政府，身為執政黨應理解中央政府長期「集權又集錢」已嚴重影響地方的發展，唯有透過財劃法重新調整中央與地方的分配比例，才能真正落實地方自治。

國民黨強調，國民黨不會畏懼賴清德的恐嚇，還有卓榮泰的情緒勒索，將會與人民將會站在一起，真正做對地方有利、對人民有利的事。

財劃法

延伸閱讀

財劃法過要地方自行面對天災？ 張善政：任院長時全國一體

賴清德批3法案 黃國昌反酸：不合他意就搞國會戒嚴

花蓮鐵公路雙通 卓揆讚「鐵橋變壯又變高」是新年大禮

綠營竭盡所能反制三大修法 釋憲必要但也憂陷新政治僵局

相關新聞

真的太氣！黃偉哲再怒轟「荒唐的財劃法台南未被公平對待」

立法院財劃法修正三讀通過，台南市長黃偉哲除表達非常遺憾，指在野黨透過不民主的程序，強行通過，不符合公平正義「我絕對沒有辦...

【重磅快評】財劃法之爭 看出卓榮泰心中的政治凌駕百姓安全

財劃法在國會闖關成功三讀，行政院長卓榮泰今天到花蓮視察因強震受損的台鐵北回線小清水溪橋修復後的通車狀況，竟稱未來國庫會空...

財劃法三讀 謝國樑：加強地方建設是民意趨向

立法院三讀昨天通過財劃法修正案，基隆市長謝國樑今晚在臉書貼文回應，這是一個期待已久的法案，雖修法過程有各方意見，但加強地...

偕傅崐萁祈福 徐榛蔚：財劃法修正讓縣市建設大步向前

花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天舉行，縣長徐榛蔚擔任主祭官，偕同夫婿、立委傅崐萁等人一同祈福。對於財劃法修正案，她說，感謝傅...

卓榮泰要地方自己面對災害 侯友宜：本就是一起努力

財劃法三讀，行政院長卓榮泰今說，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢...

財劃法修正案通過 宜蘭縣府：樂觀其成

立法院昨三讀通過財政收支劃分法修正案，增加地方政府的統籌稅款分配額度。宜蘭縣政府表示，對財劃法修正樂觀其成，未來財政能因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。