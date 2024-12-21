快訊

直擊／張惠妹大巨蛋開唱周杰倫花籃藏哏 小S又出招

綠委半夜破窗「只想打架」立院朝野亂鬥 韓國瑜原本計畫曝光

財劃法修正通過 蔣萬安：有益地方財政自主能力

中央社／ 台北21日電

財政收支劃分法修正案三讀通過，台北市長蔣萬安指出，有益落實地方自治、提升地方自主財政能力，北市多條捷運正在興建、還有老舊校舍改建等都需要大量經費。

財政收支劃分法修正案昨天三讀通過，中央將釋出新台幣3700多億元給地方，蔣萬安今天出席「歌仔戲葉青—傳承工程列車」節目演出，被媒體堵訪時問及此事。

蔣萬安表示，財劃法修正案通過，對落實地方自治、提升地方自主財政能力是有幫助的，例如北市現在就有6條捷運線在興建、下週將動工的捷運東環段等，需要上千億元。

他指出，北市會持續興建大型建設，還有親水城市政策、老舊校舍改建等都需要大量經費，認為財劃法修正案通過有益提升各地方政府財政自主能力。

台北市財政局發布新聞資料表示，財劃法自民國88年修正至今，已逾25年未更新，隨地方改制及直轄市從2都增加至6都，地方政府應辦事項及經費需求日益增加，各界有共識須修法。

財政局指出，北市府感謝此次財劃法修正案經立法院三讀通過，擴大分配地方財源，將可落實地方自治與提升地方財政自主能力。

財政局表示，此次修法的營利事業營業額指標是延用現行分配指標，加上將中央營業稅納入統籌分配稅的比例由40%提升至100%。

財政局指出，因營利事業營業額是課徵營業稅的基礎，最能將地方政府努力創造財政收入、招商、就業的成果與貢獻，與所獲得統籌分配稅款產生連結，能有效激勵地方政府積極開源，更能帶動統籌分配稅整體收入增長，實現各地方政府共同受惠的良性循環。

另外，直轄市營利事業營業額指標權重由現行的50%降至30%，已考量非都會區縣市需求，兼顧區域均衡發展。財劃法修正案三讀通過將增加各地方政府獲配財源，北市將更有能力實現城市願景，提升公共服務品質。

財劃法

延伸閱讀

蔣萬安擬續推班班喝鮮乳 研議憑學生證超商領取

財畫法修正通過 蔣萬安曝「這些建設超過上億元」

免到下水道聽周杰倫？殺黃牛有解 蔣萬安祭實名制+場租優惠

獨／班班有鮮乳蔣萬安不喊卡 要跟卓榮泰談配套

相關新聞

真的太氣！黃偉哲再怒轟「荒唐的財劃法台南未被公平對待」

立法院財劃法修正三讀通過，台南市長黃偉哲除表達非常遺憾，指在野黨透過不民主的程序，強行通過，不符合公平正義「我絕對沒有辦...

【重磅快評】財劃法之爭 看出卓榮泰心中的政治凌駕百姓安全

財劃法在國會闖關成功三讀，行政院長卓榮泰今天到花蓮視察因強震受損的台鐵北回線小清水溪橋修復後的通車狀況，竟稱未來國庫會空...

財劃法三讀 謝國樑：加強地方建設是民意趨向

立法院三讀昨天通過財劃法修正案，基隆市長謝國樑今晚在臉書貼文回應，這是一個期待已久的法案，雖修法過程有各方意見，但加強地...

偕傅崐萁祈福 徐榛蔚：財劃法修正讓縣市建設大步向前

花蓮縣宗教歲末感恩祈福會今天舉行，縣長徐榛蔚擔任主祭官，偕同夫婿、立委傅崐萁等人一同祈福。對於財劃法修正案，她說，感謝傅...

卓榮泰要地方自己面對災害 侯友宜：本就是一起努力

財劃法三讀，行政院長卓榮泰今說，若按照修正案，國庫會空虛，未來颱風、地震來臨，行政院沒有能力到各地方，地方政府要自己勇敢...

財劃法修正案通過 宜蘭縣府：樂觀其成

立法院昨三讀通過財政收支劃分法修正案，增加地方政府的統籌稅款分配額度。宜蘭縣政府表示，對財劃法修正樂觀其成，未來財政能因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。