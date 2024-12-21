財劃法修正案通過 饒慶鈴：幫台東很大的忙
立法院昨天通過財政收支劃分法修正案，對此，台東縣長饒慶鈴今天表示，財畫法修正通過不僅對台東救急方面非常有效，有自行財源運用確實會幫了很大的忙，地方政府的負擔就沒那麼重了。
饒慶鈴今天上午9點半出席社會處辦理的「2024愛的傳遞」復康巴士捐贈儀式後，回應立法院昨天通過財政收支劃分法修正案一事時指出，台東縣歲出預算約新台幣260億元，自有財源約20億元，中央統籌分配款約62億元，台東自有財源拮据，很開心財劃法修正通過，對台東來說是很重要的訊息。
她表示，光台東老舊校舍改建及其他機關整修就要花100億元，但這些都沒有財源；今年山陀兒、康芮颱風侵襲，台東損失復建經費就要23億元，農損逾9億元至今中央也沒消息，所以，財畫法修正通對台東是福。
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